Fitch de iyileşmeyi gördü

Fitch dün yayınladığı raporda, Türkiye’nin BB- olan kredi notunun görünümün büyük dış finansman riskleri ve kesmin düşük döviz rezervleri ile zayıf para politikası kredibilitesini yansıtanın Ağustos 2020’de durağandan negatifie revize edildiğini hatırlattı ve “O tarihten bu yanı, politika sıkılaştırma daha ortodok yaklaşım ile artırıldı ve yeni ekonomi ekibi dezenflasyon ve dış finansmanın onarılmasının sürdürülmesi konusunda iletişime güçlü vurgu yaptı” değerlendirmesinde bulundu. Haziran ayından bu yana TCMB reel ortalama fonlama faizinin 7,4 puanr arttığını ve kredi teşviklerinin geri çekildiğini belirten Fitch, bunun sonucu olarak Kasım ayından bu yana Türkiye’ye sermaye girişlerinde ve brüt döviz rezervlerinde ılımlı bir artış oyduğuna işaret etti.