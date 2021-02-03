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Ekonomi Fitch de iyileşmeyi gördü
Ekonomi

Fitch de iyileşmeyi gördü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin politika kredibilitesini iyileştirmek için pozitif atımlar atıldığını, ancak bu sürecin ve aynı şekilde Türkiye’nin tükenen döviz rezervlerinin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:00:00 -
Fitch de iyileşmeyi gördü

Fitch dün yayınladığı raporda, Türkiye’nin BB- olan kredi notunun görünümün büyük dış finansman riskleri ve kesmin düşük döviz rezervleri ile zayıf para politikası kredibilitesini yansıtanın Ağustos 2020’de durağandan negatifie revize edildiğini hatırlattı ve “O tarihten bu yanı, politika sıkılaştırma daha ortodok yaklaşım ile artırıldı ve yeni ekonomi ekibi dezenflasyon ve dış finansmanın onarılmasının sürdürülmesi konusunda iletişime güçlü vurgu yaptı” değerlendirmesinde bulundu. Haziran ayından bu yana TCMB reel ortalama fonlama faizinin 7,4 puanr arttığını ve kredi teşviklerinin geri çekildiğini belirten Fitch, bunun sonucu olarak Kasım ayından bu yana Türkiye’ye sermaye girişlerinde ve brüt döviz rezervlerinde ılımlı bir artış oyduğuna işaret etti.

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