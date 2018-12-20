Fıstık ve yulaf ezmeli muzlu kurabiye

MALZEMELER

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 paket kabartma tozu

3 adet iri boy olgun muz, kabukları soyulup ezilmiş

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı şekersiz fıstık ezmesi, cam kavanozda satılanlardan

4 kuru erik, ufak küpler halinde doğranmış

1 çay kaşığı vanilya özütü

ÜZERİNE SERPMEK İÇİN

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Yulaf ezmesini kepekli un kıvamına gelene kadar rondodan geçirin. Geniş bir karıştırma kabına aktarın ve kabartma tozunu ekleyip harmanlayın. Ezilmiş muzlar, kuru üzüm, fıstık ezmesi, doğranmış erikler ve vanilya özütünü ilave edip homojen bir kıvam alana kadar kaşık yardımıyla karıştırın. Ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz.