Fıstık kilo aldırır mı? Çerez kralı: Antep fıstık, yer fıstığı, fıstık yağı faydaları! Yiyince farkı fark edeceksiniz!

Ülkemizde en çok tüketilen besinlerden biri olan fıstık yüksek kalorili olması nedeniyle kilo aldırma özelliği bulunmaktadır. Ancak doğru şekilde tüketimiyle insan sağlığı açısından birçok faydası bulunur. Fıstık kilo aldırır mı sorusuna yanıt ararken tüketim miktarına göre değerlendirme yapılması bu nedenle önemlidir.

Fıstık yüksek kalorili olmasına rağmen kilo aldırmamaktadır. Bu konuda tüketilen fıstık türü de çok önem taşır. Yer fıstığının kalorisi düşük olduğu için rahatlıkla tüketilebilir. Antep fıstığı ise yağlı bir fıstık türü olduğu için çok fazla tüketilmemelidir.

Özellikle yer fıstığı en sağlıklı fıstıklar arasında yer alır. Yer fıstığı kilo aldırmaz. Soslu fıstık genellikle tuz, şeker ve baharatlar ile zenginleştirildiği için kalori miktarı da artar. Bu nedenle soslu fıstık rahat bir şekilde kilo aldırmaktadır. Çiğ fıstık genel olarak kilo aldırmaması ile bilinmektedir. Kavrulmuş fıstığın kalori miktarı arttığı için kilo yapmaktadır. Yer fıstığı hariç diğer fıstık çeşitleri diyette kilo aldırması ile bilinir. Yer fıstığının 100 gramında ortalama olarak 560 kalori vardır. Her gün 5 yer fıstığı yenmesinde herhangi bir sorun olmaz ve bu kimseye kilo aldırmaz.

Diyet Yaparken Fıstık Yenir mi?

Diyet yaparken fıstık yemek birçok diyet listesinde önerilen bir yöntemdir. Özellikle yüksek besin değerleri ve tokluk hissi vermesi sayesinde yer fıstığının tercih edilmesi mümkündür. Spor yapanlar, diyette olanlar ve gün içinde ara öğünlerde keyifli atıştırmalıklar tüketmek isteyen herkes için önemlidir.

Diyette fıstık tüketmek için kalori hesaplamasının yapılması ve günlük kalori ihtiyacına uygun şekilde tüketilmesi gerekecektir. Diyette bu hesaplamalara dikkat etmeden fıstık tüketilmesi kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle kontrollü şekilde tüketilmesi önerilmektedir.

Fıstığın Faydaları Nelerdir?

Fıstığının faydaları çoğu zaman sahip olduğu yüksek besin değerlerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle fıstık tüketen kişilerin kolon kanserine yakalanma riskleri de daha düşüktür. Mide kanseri riskini de azaltmaktadır. İçinde yer alan polifenolik asitler sayesinde sinir hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Fıstık düzenli tüketildiğinde stresin yol açtığı göğüs sıkışmalarına da iyi gelmektedir. Günde tavsiye edilen miktarda fıstık tüketimi ile birçok fayda elde edildiği görülmektedir. Diyette olanların da belirli bir program doğrultusunda fıstık tüketmeleri gerekecektir.

Fıstık Kalori ve Besin Değerleri Nelerdir?

Fıstık besin değerleri açısından son derece zengindir. 100 gram fıstıktan 567 kalori bulunması da çok fazla tüketimi halinde kilo alımına neden olabilir. Fıstık kilo aldırır mı sorusuna besin değerlerine ve kalorisine bakılarak yanıt verilebilir. Fıstığın 100 gramında yer alan besin değerleri ise şöyledir:

16.13 gram karbonhidrat

25,8 gram protein

49,24 gram yağ

8.5 gram lif

Yağ, oda sıcaklığında yüksek viskoziteye sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca karışabilen maddelerdir. Ülkemizde en çok yoğun olarak ayçiçeği yağı, çiğit yağı ve zeytin yağı kullanılmaktadır. Gürmar gibi birçok büyük marketlerde yağlar yiyecek, yakıt, boya, makine sanayii dâhil birçok değişik amaçla satılır, milyonlarca insan kullanılırlar.

Fıstık yağı kilo aldırır mı?

Kilo almak isteyenler, yer fıstığını yüksek oranda tüketirlerse belki faydasını görebilirler. Fakat yer fıstığı yağı tüketimi, kilo almaya ya da iştah açmaya etken değildir.

Yer Fıstığı Yağı Faydaları Nelerdir?

Yer fıstığı yağı kansere karşı koruyucu özellik taşır. ...

Bünyesinde barındırdığı zengin magnezyum desteği ile kas ve kemikleri güçlendirir. ...

Bünyesindeki tekli doymamış yağ asitleri ile iyi kolesterol seviyesini yükseltir ve kötü kolesterolü düşürür. ...

Mideye çok faydalıdır.

Yer fıstık faydaları

Yer fıstığı, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli protein ile doludur. Güçlü bileşenleri kalp sağlığını destekler ve diyabet tedavisine yardımcı olur. Yer fıstığı faydaları, kemik ve kasları güçlendirmesi, mideyi koruması, kalp sağlığına destek olması ve kansere karşı koruyucu görev üstlenmesi olarak sıralanabilir.

Antep fıstık faydaları

Antep fıstığının 5 faydası

B6 vitamininden zengin.

Antioksidan deposu.

Damarlarınızı korur.

Kalp dostu.

Cildi güzelleştirir.

B6 vitamininden zengin. ...

Antioksidan deposu. ...

Damarlarınızı korur.