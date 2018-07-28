Fıstık fiyatları düşüşe geçti! 10 günde çok sert düşüş
Türk damak tadının vazgeçilmezi baklavanın en önemli malzemesi de olan Antep fıstığında fiyatlar yeni mahsülün de çıkmasıyla son 10 günde 75 lira düştü.28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:05
Fıstığın başkenti Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu fıstığın kilosu 30-33 TL aralığında işlem görüyor. Bu rakam temmuz ayın başında ise 40 lira bandında seyrediyordu.
170'DEN 95'E İNDİ
Aynı şekilde baklava üretiminde kullanılan boz iç fıstığın fiyatı da geriledi. Dün Gaziantep Ticaret Borsası'nda 95-110 lira aralığında işlem gören boz iç fıstık, bundan 10 gün öncesine kadar 170 liradan işlem görüyordu.
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