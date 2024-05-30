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Sağlık Fıstık alerjisi riski böyle düşüyormuş!
Sağlık

Fıstık alerjisi riski böyle düşüyormuş!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 08:38:00 -
Fıstık alerjisi riski böyle düşüyormuş!

Çocukluk döneminde ortaya çıkan ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biri de fıstık alerjisidir. Yapılan bir bilimsel çalışma yer fıstığı alerjisiyle ilgili bilinen her şeyin aslında gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklukta yer fıstığının beslenme düzenine eklenmesinin ileri yaşlarda alerji geliştirmeyle ilişkisi incelendi.

497 çocukla yapılan araştırmada, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocuklarla, söz konusu dönemde tüketmeyenler 13 yaşına kadar takip edilerek kıyaslandı.

Erken yaşta fıstık tüketiminden kaçınan gruptaki 246 katılımcının 38'inde fıstık alerjisi görüldü.

Öte yandan bebeklikten itibaren yer fıstığı tüketen diğer gruptaki 251 katılımcının yalnızca 11'inde yer fıstığı alerjisi tespit edildi.

Araştırmacılardan Gideon Lack, yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dair kanıtların net olduğunu söyledi.
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