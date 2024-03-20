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Kobi FİSKOBİRLİK'in Giresun'daki GES yatırımı hizmete alındı
Kobi

FİSKOBİRLİK'in Giresun'daki GES yatırımı hizmete alındı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 10:04:00 -
FİSKOBİRLİK'in Giresun'daki GES yatırımı hizmete alındı

FİSKOBİRLİK, Giresun'un Şebinkarahisar’da Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hizmete alındı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) uzun vadede enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 84 dönümde uygulanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hizmete alındı.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde uygulanan projenin Haziran 2023'te başladığı belirtildi.

Açıklamada, 5 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip 115 milyon liraya mal olan yatırımın, Doğu Karadeniz'de kurulumu yapılan en büyük GES projesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde yaklaşık 115 milyon lira yatırım bedeliyle tamamen öz kaynaklarımızla yapımını gerçekleştirdiğimiz FİSKOBİRLİK Güneş Enerjisi Santralimizde üretilen elektrik, bugün itibarıyla ülkemizin elektrik sistemine verilmeye başlanmıştır. Birliğimizin ve üretim tesislerimizin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak olan santralimiz, ülkemize, aziz milletimize ve tüm FİSKOBİRLİK camiamıza hayırlı uğurlu olsun."
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