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Ekonomi FİSKOBİRLİK yeni sezonda fındık alımına hız verecek
Ekonomi

FİSKOBİRLİK yeni sezonda fındık alımına hız verecek

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, bu yıl geçen yıldan daha fazla fındık alımı yapmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:27:00 -
FİSKOBİRLİK yeni sezonda fındık alımına hız verecek

Bayraktar, FİSKOBİRLİK’in yaklaşık 5 yıldan bu yana fındık alımlarıyla ilgili sürdürülebilir bir planı olduğunu söyledi. Bayraktar, “Bu yıl geçen yıldan daha fazla fındık alma, daha fazla üreticiye ulaşma ve aldığımız ürünleri Türkiye’de ve dünyada daha fazla insana ulaştırma çabamız olacak” dedi.

Kollar sıvandı

Yeni sezonun hazırlıklarına başladıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti: “Örneğin Giresun bölgesindeki arkadaşları topladık, Ordu’da toplayacağız, gelecek hafta batı bölgesini toplayacağız. Dolayısıyla bu sezon daha fazla kooperatifimizi, daha fazla olaya dahil etmeye çalışacağız. Daha fazla üreticiye ulaşıp, piyasada üreticinin menfaatine, üreticilerin lehine oluşumlara katkı vermek istiyoruz. Bu anlamda inşallah geçen yıl geldiğimiz noktayı ileriye götürme çabamız olacak.”

Fındık üreticinin kapısından alınacak

Bayraktar, tüm üreticilere depoları açtıklarını, emanet alımlarının da olduğunu ifade etti. Piyasanın 25 kuruş üzerinde alım yapacaklarına dikkati çeken Bayraktar, “Zaman zaman kamuoyunda sadece 25 kuruş gibi algılanıyor. Mesela geçen yıl bunun zaman zaman 1 lirayı bulduğu oldu. Mutlaka piyasanın üzerinde bir rakamla, peşin parayla alım yapacağız. Tüm üreticilerimizin kapısından fındığı alacağız, üreticilerimizin hamaliye ve araç gideri olmayacak” diye konuştu.

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