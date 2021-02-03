FİSKOBİRLİK üretimde hız kesmedi

Birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ’de üretilen fındıklı ürünler, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Çin, Avusturya, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Azerbaycan ve Bosna Hersek’in de aralarında bulunduğu 25 ülkede tüketicilerle buluşuyor. Üretim tesislerinde geçen yıl 110’un üzerinde işçi istihdam eden FİSKOBİRLİK, işçi sayısını 493 kişiye çıkardı.

10 milyon TL'lik yatırım

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2020 yılının, salgına rağmen ciro, faaliyet ve yatırım anlamında tekrar büyüdükleri bir yıl olduğunu söyledi. Geçen yıl üretim bölümüne 10 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını aktaran Bayraktar, gelecek aylarda 3-4 milyon liralık soğuk hava deposunu içeren yeni bir yatırım planladıklarını kaydetti. Bayraktar, geçen yıl Kovid-19 salgını başlangıcında 2-3 vardiya şeklinde yoğun bir çalışma süreci yaşadıklarını ifade ederek, “Satışlarımızda da bir artış oldu, aralık ve ocak ayında biraz hafifler gibi olduk ama bugün itibarıyla hala tesisimiz üç vardiya çalışıyor. Şu anda 493 işçi EFİT AŞ’de istihdam ediliyor.” dedi. Ürettikleri nihai mamulün yurt içinde tüm raflarda yer almasını sağladıktan sonra dünyaya açılmayı en başından beri hedef olarak belirlediklerini dile getiren Bayraktar, satışın aynı zamanda yeni yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

25 ülkeye ihracat

Bayraktar, Türkiye’deki satış ağını tamamladıkların kaydederek, şöyle devam etti: “Yönümüzü imkanlarımız ölçüsünde yurt dışına çevirmiştik. Bugün itibarıyla 25 ülkeye ihracatımız var. Biz genelde ihracatımızın büyük kısmını Nuga, ezme, çikolata ve krokan gibi ürünlerden oluşturmaya çalışıyoruz. İhracat payımızın içinde kabuklu ve natürel yok denecek kadar az. 3-5 yıl içinde FİSKOBİRLİK markalı ürünler dünyanın büyük bir bölümünde yer alacaktır.”