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FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına talip

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok” dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına talip

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 4 yıldır piyasanın bir miktar üzerinde fiyatla fındık aldıklarını, bu yıl da tüm bölgelerde alım yapacaklarını belirtti.

Kendilerine gelecek tüm fındığı alacaklarını ifade eden Bayraktar, “Emanet olabilir, peşin olabilir, hiçbir sıkıntımız yok. Hazırlık aşamasındayız, sezona da çok rahat gireceğiz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
  1. FİSKOBİRLİK

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