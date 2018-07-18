FİSKOBİRLİK üreticinin bütün fındığına talip

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 4 yıldır piyasanın bir miktar üzerinde fiyatla fındık aldıklarını, bu yıl da tüm bölgelerde alım yapacaklarını belirtti.

Kendilerine gelecek tüm fındığı alacaklarını ifade eden Bayraktar, “Emanet olabilir, peşin olabilir, hiçbir sıkıntımız yok. Hazırlık aşamasındayız, sezona da çok rahat gireceğiz” diye konuştu.