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Fırtınaya aldırış etmeden 150 turisti Kuşadası'na indirdi

Aydın Kuşadası'nda demirleyen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi, fırtına uyarılarına aldırış etmeden taşıdığı 150 yolcuyu sağ salim karaya ulaştırdı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:01
Fırtınaya aldırış etmeden 150 turisti Kuşadası'na indirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine demir atan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Amerikalı ve İngliz toplam 150 turist getirdi.

Ege Denizi'nde etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle kruvaziyer gemilerin seferini iptal edeceği düşünülürken, 162 metre boyunda, 25,6 groston ağırlığındaki dev yolcu gemisi 'Celestyal Crystal', bugün saat 09.30 sıralarında 150 yolcusu ve 406 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemiden inen ABD'li ve İngiliz ve turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan gelen geminin, akşam saatlerinde Mikonos Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:01
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Kuşadası
  4. Yolcu gemisi
  5. Fırtına uyarısı

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