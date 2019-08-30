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Fırtınanın yıktığı ağaç büfenin üzerine devrildi

Elazığ’da fırtına kent merkezinde bir ağacı kırarak büfenin üzerine düşürdü.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:19
Fırtınanın yıktığı ağaç büfenin üzerine devrildi

Elazığ’da fırtına kent merkezinde bir ağacı kırarak büfenin üzerine düşürdü. Olayda yaralanan olmazken, büfede bulunanlar korku dolu anlar yaşadı.


Bölge geneli için akşam üzeri Meteorolojinin 3 saat süreyle kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı Elazığ’da etkili oldu. Etkili olan yağış ve fırtınadan dolayı kent merkezinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ağaç kırıldı. Kırılan ağacın bir kısmı altında bulunan büfenin üzerine düştü. Büfenin içerisinde bulunan işletme sahibi ve oğlu yara almadan kurtuldu. Olayın şokunu atlatan büfe sahibi durumu Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye ekipleri kırılan ağacı parçalara ayırarak düştüğü yerden topladı.


Olayı anlatan büfe sahibi Suat Ezbet, "Saat 17.20’de şiddetli fırtına başladı ve ağaç üzerimize devrildi. Bayağı korktuk. Bayağı hasarımız var. Ağacın düşmesinden dolayı mağduruz. Ekipler 20 dakika içerisinde burada oldular. Gelip müdahale ettiler halen daha da müdahale devam ediyor. Üzerinde halen büyük bir ağaç var onu kaldırmak içinde de kepçe bekliyorlar. Daha fazla zarar vermemek için kepçe yardımı bekliyorlar. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:19
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