Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor
Ardeşen Belediye Başkanlığı, “Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor Projesi” kapsamında yaklaşık 26.000 metrekare rekreasyon alanının yeniden düzenlenmesi, satış reyonlarının eklenmesi ve park objelerinin yenilenmesi için kolları sıvadı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; FIRTINA VADİSİ TURİZME KAZANDIRILIYOR PROJESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklifler 28.12.2022 tarih ve saat 10.00’a kadar verilebilecek. İhale, komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ARDEŞEN BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU’nda yapılacak.
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