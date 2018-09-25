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Fırtına Marmara'yı vurdu! Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, dün geceden itibaren etkili olan ve bugün fırtınaya dönüşen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

25 Eylül 2018 Salı 16:54
Fırtına Marmara'yı vurdu! Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) arasındaki saat 16.30, 18.00 ve 20.00 seferleri ile Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 17.00 ve 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-15.55 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:54
  1. İstanbul
  2. olumsuz hava koşulları
  3. Fırtına
  4. yağmur
  5. Bursa Deniz Otobüsleri
  6. BUDO
  7. seferler iptal edildi
  8. Marmara Denizi

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