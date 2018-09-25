Fırtına Marmara'yı vurdu! Seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, dün geceden itibaren etkili olan ve bugün fırtınaya dönüşen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.25 Eylül 2018 Salı 16:54
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) arasındaki saat 16.30, 18.00 ve 20.00 seferleri ile Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 17.00 ve 19.00 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 07.00-15.55 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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