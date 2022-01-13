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Spor Fırtına, geleceğini gençlerle kuşatıyor
Spor

Fırtına, geleceğini gençlerle kuşatıyor

Ligde adım adım şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, şimdiden Avrupa ve gelecek sezon içinde kadrosunu genç jenerasyonla kuşatmaya devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:39:00 -
Fırtına, geleceğini gençlerle kuşatıyor

Gelecek yılların yapılandırmasına da şimdiden başlayan Trabzonspor, Midtjylland'ın genç futbolcusu Doğukan Aral Şimşir ile el sıkıştı.

Bordo-mavililer, Midtjylland'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Doğuhan Aral Şimşir'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Trabzon'da oynanan gençlik ligi karşılaşmasında göz dolduran genç futbolcu performansıyla büyülerken Midtjylland, maçı 5-2 kazanmıştı.

Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için aylardır Midtjylland ile görüşürken, Danimarka ekibi 3 milyon eurodan 2.5 milyon euroya indi.

Bordo-mavililer ise 1.5 ila 2 milyon euro arası bir rakama transferi bitirmeyi hedefliyor.

Pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.

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