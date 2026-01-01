Fırtına dev ağacı kökünden söktü! Mersin Erdemli'de korku dolu anlar
Mersin’in Erdemli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçenin işlek güzergahlarından birinde, fırtınanın şiddetine dayanamayarak gövdesinden kırılan dev bir ağaç büyük bir gürültüyle yola devrildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç yola devrildi, ulaşım kontrollü sağlandı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı şiddetli rüzgar Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili oluyor. Öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgâr nedeniyle ilçeye bağlı Alata Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir ağaç kırılarak yola devirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis yolda tedbir alarak ulaşımı kontrollü sağlarken belediye ekipleri ağacı keserek bölgeden kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Öte yandan şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönmesinin beklendiği, sabaha karşı ise etkisini yitireceği bildirildi.
