  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!
Gündem

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya, Kabataş ve Armutlu duraklarını kapsayan seferler fırtına engeline takıldı.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları deniz ulaşımını aksattı. Güvenli seyir imkanının ortadan kalkması nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren yapılması beklenen birçok karşılıklı sefer programdan kaldırıldı.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

İptal kararı alınan seferler şu şekilde sıralandı:

  • 08.00 ve 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

  • 08.00 ve 11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

  • 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

  • 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

  • 11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

  • 13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel durum için internet sitesini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

 

Yeni yılda başlıyor! BUDO seferlerinde yeni dönem
Yeni yılda başlıyor! BUDO seferlerinde yeni dönem

Gündem

Yeni yılda başlıyor! BUDO seferlerinde yeni dönem

Marmara'da fırtına engeli: BUDO'da 10 sefer birden iptal edildi!
Marmara'da fırtına engeli: BUDO'da 10 sefer birden iptal edildi!

Yerel

Marmara'da fırtına engeli: BUDO'da 10 sefer birden iptal edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?
Gündem

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’ye gidip yabancı mercilere Türkiye’yi şikayet ettiği görüntüler ile rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinan..
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23