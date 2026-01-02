Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya, Kabataş ve Armutlu duraklarını kapsayan seferler fırtına engeline takıldı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları deniz ulaşımını aksattı. Güvenli seyir imkanının ortadan kalkması nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren yapılması beklenen birçok karşılıklı sefer programdan kaldırıldı.
İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
İptal kararı alınan seferler şu şekilde sıralandı:
-
08.00 ve 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
-
08.00 ve 11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
-
09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-
10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
-
11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
-
13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel durum için internet sitesini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.