  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Fırtına balık tezgahlarını süpürdü
Yaşam

Fırtına balık tezgahlarını süpürdü

Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına balık tezgahlarını etkiledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 17:19:00 - 2022-01-13 17:20:10
Fırtına balık tezgahlarını süpürdü

İki gündür etkili olan fırtına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halini olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle balık az gelince, fiyatları yükseldi Balıkhane boş kaldı.

Balık fiyatları 

Bazı balıkçı esnafının balık azlığından kepenk kapattığı Balıkhane de balıkçılar Fırtınanın dinmesini bekliyor. Balık haline istavrit, kolyoz ve yerli hamsinin geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iki gündür fırtınalı ve soğuk. Balık gelmiyor, az geliyor. Balık az gelince fiyatlar yükseliyor. Bugün balıkhanemize istavrit, kolyoz ve yerli hamsi geldi. İstavritin kilosu 25, kolyozun 30, yerli hamsinin 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 40 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor. Fırtına dinip balık gelmesi durumunda balık fiyatları da uygun olur" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay