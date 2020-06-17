  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fırtına ağaçları yerinden söktü

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden sökerken, çatıları uçurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:22:47 -
Fırtına ağaçları yerinden söktü

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden sökerken, çatıları uçurdu.


Osmancık’ta yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde ağaçlar rüzgara dayanamayarak kaldırımın üzerine devrildi. Ağaçların devrildiği sırada çevrede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Ayrıca şiddetli fırtına ilçenin farklı bölgelerinde çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı