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'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa başlayanlar var'

Ekonomi üzerinden yapılan saldırıların 15 Temmuz'da yapılanamayanı yapmak için bir girişim olduğunu söyleyen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, 'Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür.' dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:28
'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa başlayanlar var'

Yılmaz, İSTESOB binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, son günlerde Batı'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odakları, 15 Temmuz'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak 'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız' demek için buraya geldik.

Her alanda atılım gerçekleştiren devletimizin, yerli ve milli ekonomi yaratmak için verdiği bu sancılı süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye OECD ülkeleri arasında her yıl en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. İhracatımız her yıl rekor seviyede artmaktadır. Bunun yanında esnaf ve sanatkarımızın yararlandığı krediler rekor seviye ulaşmış, işini büyütmek isteyen esnafa her türlü kredi imkanı sunulmaktadır. Tüm ekonomik göstergeler, dolarda yaşanan artışın suni ve gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibi konuma gelmesi ve yükselişinin, Batı çevrelerini rahatsız ettiğini anlatan Yılmaz, bu yükselişi durdurmak için kirli oyunlara başvurulduğuna dikkati çekti.

 "STOKÇULUĞUN BAŞLADIĞINA DAİR TESPİTLERİMİZ VAR"

Türk milletinin sarsılmaz birlikteliğinin bu sorunları aşacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür."

Yılmaz, aldıkları duyumlara göre bazı firmaların temel gıda maddeleri ve tekstil ürünlerini stokladığını, bunun devam etmesi durumunda söz konusu firmaların isimlerini açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:28
  1. İSTESOB
  2. Faik Yılmaz

YORUM YAZ

  • saddisaddi1 sa önce
    ihtikarcılık ve stokçuluk yapanları resmi olarak duyurun. Onları vatan haini ilan etmek ve mal almamak bize düşer.Yapın bunu. Tüm ABD mallarının satış ve ithalatını yasaklayın. Çinden silgi kalem ithal etmeyi de bırakın artık. Bauhaus un tüm mlaarı alman malıdır. Bedelini dövizle ödeyoruz.Bauhaus yerli mal satacaksa satsın. alman malı ithalini yasaklayın.
  • mazlummazlum2 sa önce
    toptancıdan su istedim yok diyor vallahadepoları ağzına kadar dolu adım gibi biliyorum
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