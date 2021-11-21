Fırsatçılık kul hakkıdır

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Son dönemde finansal gücümüze yönelik yabancı merkezlerden yapılan operasyonlar ve zillet ittifakının ‘kriz var’ algısı bir kesim fırsatçıların da harekete geçmesine sebeb oluyor. Fahiş fiyata satılan ürünler, bazı malların kasıtlı olarak piyasa sürülmemesiyle fiyat artışı sağlanması, astronomik oranda zamlar vatandaşın belini bükerken, karaborsacılara da imkan sunuyor. İslam ahlakında ve Türk töresinde yeri olmayan ekonomik kriz simsarlığı vatandaşın parasını pul hale getiriyor. İlahiyatçılar ve STK temsilcileri ise fırsatçılığın Müslümana yakışmadığı konusunda vurgu yapıyor.

Müslüman kardeşini korumalıdır

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, şunları dile getirdi: “Müslüman, din kardeşinin zaafından faydalanmamalıdır. Fahiş fiyatlamadan kaçınmak gerekir. Tüccarın ölçülü olması elzemdir. Karaborsacılık dinen haramdır. Ev sahiplerinin kendini kiracı yerine koyarak makul bir zam yapması gerekir. Müslüman her fırsatta din kardeşini korumalıdır. Pandemi dolayısıyla bütün dünya ülkelerinde bir ekonomik sıkıntı var. Çok şükür imalathaneler çalışıyor, fabrikalar faaliyette. Her hangi bir malzeme sıkıntısı yok. Ev sahibi olan kişilerin kendilerini kiracı olanın yerine koyması lazım. Enflasyon miktarı kadar zammı kabul edelim ama yüzde yüz oranındaki zamlar kabul edilebilir değil. Bu tavır restleşmeye gidiyor. Fahiş zamlar asla ve kata doğru değildir.”

Fırsatçılık haramdır

Din Bir- Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, şunları söyledi: “İçki, kumar ve faiz nasıl haramsa, fırsatçılık, karaborsacılık, haddinden fazla kâr ve hakkın olmayana göz dikmek de o nispette haramdır. Müslüman serbest piyasa ekonomisine göre değil dininin prensiplerine göre hareket etmelidir. Bu tarz davranışlar kul hakkına da sebeb olur. Serbest piyasa özü itibariyle denetimden uzaktır. Lakin bir Müslümanın denetçisi vicdanıdır. Hakkımız olmayanı kolay yolda elde etmeye çalışmak günahtır. Müslüman itidalli olmalıdır. Ticaret hayatında da bu kuralara uymalıdır.”