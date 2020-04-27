Fırsatçıların aç gözlülüğü sofralara yansıyor

Buğra Kardan

Ramazan ayında sofralara zamlı yansıyan ürünler listesinde geçen yıla göre büyük bir değişiklik gözlenmedi. Ancak bazı ürünlerdeki fiyat farkları, Coronavirüsünü (Covid-19) fırsat bilerek ürünlere zam yağdıran spekülatörlerin de rolüyle iki katına çıktı. İftar sofralarının olmazsa olmazlarından pirinç, fasulye, sucuk ve peynirdeki fahiş fiyat artışı dikkat çekti.

2019 Ramazan ayında kilogram fiyatı 10.02 lira olan baldo pirinç, bu sene 16 liradan satışa sunuluyor. Fahiş fiyatlar karşısında şaşkına dönen tüketiciler, ilgili mercilere “Denetimleri arttırın, vurgunculara ağır yaptırımlar uygulayın” çağrısı yapıyor.

Geçen yıl Ramazan döneminde fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 63’le kuru fasulye olmuştu. Ürünün kilogram fiyatı 7 liradan 11 liraya kadar çıkmıştı. Kuru fasulyenin en iyisi bugünlerde 23 liradan raflarda. Kutsal ayda fiyatı en çok artan üçüncü ürün, 2019’da yüzde 47’yle sucuk olmuştu. 2018’de Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 9.99 lira olan 200/225 gram sucuğun geçen sene 14.70 liraya yükselmesine anlam verilememişti. Ürün, gelinen aşamada 20-21 liradan alıcı buluyor.

Geçen sene Ramazan ayında fiyatı en çok artan dördüncü ürün yüzde 46’yla beyaz peynirdi. Bu yıl peynir çeşitlerinin pahalılığı iftar ve sahur sofralarına da yansıdı. 2018 Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 15.65 lira olan bir kilogram beyaz peynirin bedeli; 2019 Ramazan’da 22.90 lirayı bulmuştu, şu anda da 35 lirayla zirvede.

2019 Ramazan döneminde fiyatı en çok artan beşinci ürün, yüzde 43’le küp şeker olmuştu. Bir kilogram şeker 2019 Ramazan ayında 5.90 liradan satılırken bu sene 7 liradan müşterileriyle buluşuyor.

2019’da en çok zamlanan altıncı ürün yüzde 39’la undu. Geçen yıl 5 kilogram unun fiyatı 12.90 lira iken bu sene 26 lirayı aştı. Fiyat farkında Covid-19 korkusuyla vatandaşların evde ekmek yapmaya başlamalarının payı büyük.