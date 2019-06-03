Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm canlandı rehber ihtiyacı arttı

Ramazan Bayramı arefesinde kültür turları için rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. Tatil beldelerindeki otellerin doluluk oranları ise yüzde 100’e yaklaştı. Yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı şehrin dışına çıkması beklenirken, kültür turizminin yoğunlukta olduğu bölgelerde çalışacak rehber sayısının yetersizliği fırsatçıların ekmeğine yağ sürecek.

Kayıtdışına dikkat

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural, Yeni akit’e yaptığı açıklamada, Türkiye’de 12 bin kayıtlı rehberin bulunduğunu belirterek, bu rehberlerin hizmet içi eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını, yüzde 99’unun üniversite mezunu olup yabancı dil bildiklerini söyledi.

Sahte rehberlerin mesleki eğitim ve deneyimi bulunmadığını vurgulayan Tural, “İşte biz bunlara karşı denetimler yapıyoruz. Sahte acentelerin ve rehberlerin faaliyetlerini önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Turistlere “Rehber olduğunu iddia eden şahısların çalışma kartı taşıyıp taşımadığına bakın. Kartı olmayanlardan hizmet satın almayın” uyarısında bulunan Tural, ayrıca şunları söyledi: “Kaydı kuydu olmayan, belgesiz rehber görevlendiren tur şirketlerine karşı idari makamlara müracaat edilmelidir. Evvela tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır. Çünkü ilgili kanunda ‘rehbersiz gidilen turun parasının geri ödenmesi’ hükmü yer almaktadır. Ayrıca bünyesinde sahte rehberleri barındıran tur şirketlerine manevi tazminat davası açılabileceği unutulmamalıdır.”

Denetimler artsın

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, da hanutçu olarak anılan kokartsız rehberlerin mağduriyetlere neden olduğuna işaret ederek, “Bu vurgunculara karşı denetimleri artırmakta fayda var” şeklinde konuştu. Sahte acentelerin de sorunlara yol açtığını anlatan Polatoğlu, “Kayıtdışı faaliyet yürüten tur firmalarına karşı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) önemli tedbirler hayata geçiriyor. Birliğin görevlendirdiği bir ekip hem alanda hem de dijital ortamdan kontroller yapıyor. Örneğin usulsüz satış yapan online platformlar bu ekip tarafından bir bir belirlenip kapatılıyor” ifadelerini kullandı.

Kayıtdışını önleyecek adım

Seyahat sigortasında yeni dönemin başladığını aktaran Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan böyle ayıplı hizmet karşısında para iadesini tur şirketleri değil, TÜRSAB yapacak. Bu sayede kaçağın, kayıtdışının önüne geçilecek. Kaçak ve kayıtdışı sorunu çok ama çok önemli. Malum bayramların ardından Tüketici Komisyonu’na gelen şikâyetlerin yüzde 60’ı kaçak acentelerle alakalı. Yeni uygulamayla şikâyetlerin oranını aşağı çekeceğimizi umuyoruz.” Polatoğlu, tatilcileri ise tur tercihlerinde dikkatli olmaya; sahte acentelerden uzak durmaya davet etti.