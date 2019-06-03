0553 313 94 23

Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm canlandı rehber ihtiyacı arttı

9 günlük Ramazan Bayramında turistik bölgelerdeki otellerin doluluk oranları yüzde 100’e çıkması beklenirken, turizm şirketleri, kültür turizmini tercih eden tatilcilere kokartlı rehber bulmakta zorluk çekiyor. Bunu fırsat bilen sahte ve yetersiz rehberler ise ortalıkta cirit atıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:48
Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm canlandı rehber ihtiyacı arttı

Ramazan Bayramı arefesinde kültür turları için rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. Tatil beldelerindeki otellerin doluluk oranları ise yüzde 100’e yaklaştı. Yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı şehrin dışına çıkması beklenirken, kültür turizminin yoğunlukta olduğu bölgelerde çalışacak rehber sayısının yetersizliği fırsatçıların ekmeğine yağ sürecek.

Kayıtdışına dikkat

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural, Yeni akit’e yaptığı açıklamada, Türkiye’de 12 bin kayıtlı rehberin bulunduğunu belirterek, bu rehberlerin hizmet içi eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını, yüzde 99’unun üniversite mezunu olup yabancı dil bildiklerini söyledi.

Sahte rehberlerin mesleki eğitim ve deneyimi bulunmadığını vurgulayan Tural, “İşte biz bunlara karşı denetimler yapıyoruz. Sahte acentelerin ve rehberlerin faaliyetlerini önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

 Turistlere “Rehber olduğunu iddia eden şahısların çalışma kartı taşıyıp taşımadığına bakın. Kartı olmayanlardan hizmet satın almayın” uyarısında bulunan Tural, ayrıca şunları söyledi: “Kaydı kuydu olmayan, belgesiz rehber görevlendiren tur şirketlerine karşı idari makamlara müracaat edilmelidir. Evvela tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır. Çünkü ilgili kanunda ‘rehbersiz gidilen turun parasının geri ödenmesi’ hükmü yer almaktadır. Ayrıca bünyesinde sahte rehberleri barındıran tur şirketlerine manevi tazminat davası açılabileceği unutulmamalıdır.

Denetimler artsın

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, da hanutçu olarak anılan kokartsız rehberlerin mağduriyetlere neden olduğuna işaret ederek, “Bu vurgunculara karşı denetimleri artırmakta fayda var” şeklinde konuştu. Sahte acentelerin de sorunlara yol açtığını anlatan Polatoğlu, “Kayıtdışı faaliyet yürüten tur firmalarına karşı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) önemli tedbirler hayata geçiriyor. Birliğin görevlendirdiği bir ekip hem alanda hem de dijital ortamdan kontroller yapıyor. Örneğin usulsüz satış yapan online platformlar bu ekip tarafından bir bir belirlenip kapatılıyor” ifadelerini kullandı.

Kayıtdışını önleyecek adım

Seyahat sigortasında yeni dönemin başladığını aktaran Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan böyle ayıplı hizmet karşısında para iadesini tur şirketleri değil, TÜRSAB yapacak. Bu sayede kaçağın, kayıtdışının önüne geçilecek. Kaçak ve kayıtdışı sorunu çok ama çok önemli. Malum bayramların ardından Tüketici Komisyonu’na gelen şikâyetlerin yüzde 60’ı kaçak acentelerle alakalı. Yeni uygulamayla şikâyetlerin oranını aşağı çekeceğimizi umuyoruz.” Polatoğlu, tatilcileri ise tur tercihlerinde dikkatli olmaya; sahte acentelerden uzak durmaya davet etti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:48
  1. Ramazan Bayramı
  2. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural
  3. Yeni akit
  4. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm canlandı rehber ihtiyacı arttı
    1. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    2. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    3. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    4. Van’da bayram hareketliliği
    5. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    6. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    7. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    8. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    9. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    10. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    11. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    12. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    13. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    14. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    15. Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    16. TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
    17. Karaman’da şehitlik ziyareti
    18. Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan..
    19. İngiltere’de camide çekiçli saldırı..
    20. Belediye başkanlarından bayram mesajı
    21. Vali Okay Memiş’in ramazan bayramı..
    22. Su ürünleri sektörüne destek isteği
    23. Bakan Soylu: “Bayram tatilinin ilk iki..
    24. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan bayram..
    25. Şişli’de lüks otomobildeki infazda..
    26. Bakan Yardımcısı Ersoy kaza..
    27. Aynalı Çarşı’da arefe günü..
    28. "İstanbul'da hırsızlık vakaları azaldı"
    29. Kurban Bayramı ne zaman 2019? Kurban..
    30. Balıkesir’de Yunus timleri..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular