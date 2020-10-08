Fırsatçılar yine iş başında! 20 liraydı 100 lira oldu

Otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek "Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı. Arabalarımızı üzerine battaniye halı gibi şeyler koyarak korumaya çalışıyoruz." dedi

"20 liraydı 100 liraya aldık"

Meteorolojinin üst üste yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için harekete geçti. Rami'de bulunan açık oto pazarındaki araçlarda balonlu naylonlarla kaplandı. Ancak balonlu naylonlara bir anda ilginin artması fiyatlarını arttırdı. Açık oto pazarında dükkanı bulunan Taşdan Işık , "Dolu yağacağını öğrenince araçlarımızı korumak istedik. Onları balonlu naylonlarla kapattık. Ancak naylonlara talep olunca bir anda fiyatları arttı. Normalde 20-30 liraya aldığımız naylonları şu an 70-80 hatta 100 liraya almak zorunda kaldık." dedi.

Bir başka otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek ise "Meteorolojiden gelen haberlere göre yoğun bir dolu yağışı olduğunu söyleyince önlemler aldık. Ancak dün 20-30 liraya aldığımız balonlu naylonlar bugün 100 lira oldu. Artık insanlar fırsat mı kolluyor. Ne yapmaya çalışıyor bir türlü anlamadım. Otoparklar dolu, oralara götüremiyoruz. Biz de elimizden geldiğince araçlarımızın üzerine battaniye, halı gibi malzemeler koyarak onları hasardan korumaya çalışıyoruz." dedi.