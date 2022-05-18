Fırsatçılar şimdi de çaya yüklendi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fahiş fiyat uygulaması tüm sektörlere yayılırken, fırsatçılar hükümetin zamlara karşı attığı her adıma karşı farklı bir adımla cevap veriyor. Her alanda tüketiciyi hedef alan simsarlar son olarak çay üzerinden bir zam furyası başlattı.

Vatandaşlar kalıcı olarak “dur” denilmesini bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından marketlerdeki fiyatların da yüzde 7 oranında düşmesi beklenirken, marketler başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm ürünlere zam yaptı. Geçen günlerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından piyasayı hareketlendirmek ve ilk defa ev alacaklara yardımcı olmak adına 3 farklı paket açıklandı. Ancak bu durumu da fırsata çevirmek isteyen hainler, bir saat içerisinde satışta olan evlerin değerlerini yüzde 100’e varan oranlarda zam koyarak satmaya çalıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş çay alım fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından harekete geçen simsarlar market raflarındaki çay fiyatlarını artırdı. Bir çok market ellerinde bulunan çayları stoklayarak “çay kalmadı” yalanı ile fiyatların yükselmesine neden oldu. Yaşananlar karşısında öfkelenen vatandaşlar ise dört gözle bu zam furyasına kalıcı bir şekilde ‘dur’ denileceği günü bekliyor.

Fırsatçı markete ceza

Çay alım fiyatlarına zam yapılmasının ardından Ankara’da bir market personelinin raflardaki çayları topladığı görüntü, ülke genelinde tepki çekti. Görüntüler sosyal medyada yayılır yayılmaz yetkililer harekete geçti. Sincan’daki süper market zinciri GİMSA’da bir müşterinin çektiği görüntülerin ardından zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler fırsatçı markete ceza kesti. Zabıta ekipleri ülke genelinde de birçok zincir market ve toptancıları tek tek gezmeye başladı.