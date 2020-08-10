Fırsatçılar ortaya çıktı! Kiralar yüzde 300 arttı!

Konut fiyatları düzenlenen son kampanyalarla yükselişe geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan kampanyalar fırsatçılar tarafından kötüye kullanılarak piyasa fiyatları aşırı şekilde arttırıldı. Bu kapsamda Diyarbakır'daki konut kiralarında da son dönemde aşırı yükseliş meydana geldi. Kurban Bayramı öncesi 500-600 TL civarında kiralanan daireler üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte yüzde 300'e varan oranlarla zamlandı.

Konuya ilişkin konuşan Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak,"40 gün önceye kadar daire artışları oldu. 20 gün önce arsa artışları oldu. Şimdi son 2 haftada yüzde 50-60 bandında kira artışları oldu. Bu artışlardan dolayı insanlarımız mağdur oluyor. Bu dönem tayin ve düğün dönemi. Kiracılar ev bulmak istiyor ama onu da bulamıyor. Sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

Bin TL'lik daire 4 bin TL oldu

Kentte emlakçılık yapan Cezayir Tunçbilek, fırsatçıların kentte bin TL'ye kiraya verilen daireleri şu anda 4 bin TL'ye kadar kiraya verdiğini söyledi. Fiyat artışının sebebinin Diyarbakır'da imar olmamasına bağlayan Tunçbilek, Bağlar, "Kayapınar ve Yenişehir bölgesinin imara açılmamasından dolayı kira artışı bazı yerlerde yüzde 300 dolaylarında oldu. Tayini çıkan memurlar geldi. Şu an ilçelerde ev bulmaya çalışıyorlar. Aldıkları maaş belli. Diyarbakır’da kiralık daire fiyatlarının gelen memur arkadaşlara hiçbir faydası yok. Asker ve polis evsiz, Diyarbakır’da lojman sıkıntısı da var. Ben emlakçı olarak ev sahiplerinden 2 aydır kiralık ev bulamıyorum. Arkadaşlarımıza veya dostlarımıza memnun edici ev bulamıyoruz. Bin TL olan kira 3 bin veya 4 bin TL civarında. Yeni yapılan sitelerde ve 75 metrelik yolda 4 bin 500 TL isteyen siteler var" dedi.