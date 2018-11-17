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Fırsatçı Suudiler iş başında! Galatasaray'a şaka gibi teklif

Maicon'u bir yıl kiralamak için üç ay önce 3 milyon euroyu gözden çıkaran Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, şimdi ise bonservisi için sadece 5 milyon euro vermeye hazırlanıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:55
Fırsatçı Suudiler iş başında! Galatasaray'a şaka gibi teklif

Maicon, Galatasaray'da forma şansı azaldığı için her geçen gün değer kaybederken, Suudiler de bunu fırsata çevirmek istedi.

3 ay önce 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro öneren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal şimdi bonservisi için 5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Suudiler yapılan indirime gerekçe olarak, Brezilyalı futbolcunun performansının geçen yıla göre gerilediğini gösterdi. Böylece Galatasaray'ın, Maicon'u yüksek rakamlara satma planı da şimdilik zora girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini oynatma kararı ile kendini kulübede bulan Sambacı, sezona iyi başlamamıştı.

Suudilerin, Maicon'un Galatasaray'da gözden düşmesini koz olarak kullanacağı ve pazarlığa da bu rahatlıkla oturacakları belirtildi. Bir futbolcu için kiralama bedeli olarak 3 milyon euro verip bonservisi için sadece 2 milyon zam yapılmasının futbol piyasası ile uyuşmadığı dile getirildi.

Gomis örneği

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Türkiye Ligi'nde gol kralı olan Bafetimbi Gomis'i de ederinin altında bir rakama kadrosuna katmıştı. Suudi kulübü, Gomis ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlığı koz olarak kullanıp 6 milyon euroya işi bitirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez forma giyen Brezilyalı Maicon, Süper Lig'de 10 maçta sahaya çıktı.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:55
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