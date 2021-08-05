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Gündem Fırsatçı ahlaksızlar! Yangını fırsat bilip ekipmanların fiyatlarını katladılar
Gündem

Fırsatçı ahlaksızlar! Yangını fırsat bilip ekipmanların fiyatlarını katladılar

Orman yangınlarının yaşandığı dönemde yangın söndürme ekipmanlarının fiyatları da arttı!

Yeniakit Publisher
2021-08-05 20:36:00 -
Fırsatçı ahlaksızlar! Yangını fırsat bilip ekipmanların fiyatlarını katladılar

Türkiye’de ne zaman bir felaket yaşansa hemen fırsatçılar da ortaya çıkıyor. Her felaketin kendine ait bir fırsatçısı var anlayacağınız!

Salgın süreci başladığında stokçuluk yapanları herkes hatırlayacaktır. Kendisini düşünerek bencilce hareket edenler kimleri mağdur ettiklerini dahi önemsemeden fırsat kolluyorlar. Meyve sebze pazarlarında da yaşanan benzer durum ürünlerin saklanmasına bağlı olarak fiyatlarla oynanması şeklinde gerçekleştiriliyor.

Son örnek ise orman yangınlarında yaşandı. Akdeniz sahili küle dönerken yangın şehir merkezlerine kadar ulaştı. Taşrada hayvanlarını korumak isteyenler ve evlerine ulaşan yangınlar sebebiyle ailelerini korumak isteyenler ise acilen yangın söndürme ekipmanlarını (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri) edinmek için arayışa girdiler.

Orman yangınları boyunca kullanımı artan ekipmanların fiyatlarında ise inanılmaz bir artış gözlemlendi. İnsanlar canlarını ve mallarını yangından korumak için yangın söndürme araçlarını edinmek isterken birileri ise ceplerini doldurma derdine düştü anlayacağınız!

Komşusunun evi yanarken daha fazla kâr elde etmek için fiyat yükseltmek aslında karakter olarak alçalmanın özetidir. Fiyatlar yükseldikçe alçalan onur ve haysiyet sebebiyle fırsatçılığın ahlaki yozlaşma tezahürü olduğu söylenebilir.

Türkiye’de bu tarz hadiselerin çok sık yaşandığını da söylemek mümkün. Bazı zamanlar sürecin doğru yönetilememesinden kaynaklı olarak yaşanan fiyat artışlarını ayrı tuttuğumuzu kimseyi ilzam etmemek adına belirtmek isteriz. Ancak evler ve ormanlar yandığı için yangın söndürme araçlarına olan alakalı artacağını bilerek fiyat yükseltmek utanmazlıktır!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu tarz fiyat artışına gidenler hakkında işlem başlatılacak. Nasıl bir fiyat artışı söz konusu olduğunun anlaşılması için yüzde 130’luk bir yükselmeden bahsedildiğini de ekleyelim. İnsanların ve tabiatın yaşadığı felaketi kendisine avantaja dönüştürmek isteyenler yüzünden kendi insanlığımızdan utanacak hale geliyoruz!

Toplumumuzun ahlak sorunlarına işaret eden fırsatçı mantık uzun süreli bir değişim ve dönüşümle anca ortadan kalkabilir. Elindeki ürünü mağdurlara yok pahasına verenlerin varlığından emin olduğumuzu da belirtmek isteriz. Ancak yine de fırsatçıların içimizdeki varlığı yemeğin üzerine konan sinek misali mide bulandırmaya devam ediyor!

Kaynak: Haksöz Haber

 

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