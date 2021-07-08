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Gündem Fırsat eşitliği isteyenlere bak sen! Mor çete ‘Somut delil'e de karşı
Gündem

Fırsat eşitliği isteyenlere bak sen! Mor çete ‘Somut delil'e de karşı

Aileyi dinamitleyen 6284 Sayılı Yasa “Kadının beyanı esastır” gibi gerekçelerle binlerce erkeğin evden uzaklaştırılıp yuvaların yıkılmasına yol açmaya devam ederken Mor Çatı, “Somut delil” şartına da karşı çıktı. Kadın-Erkek fırsat eşitliğini dilinden düşürmeyen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 4. Yargı Paketi'nin 1. kısmına göre cinsel istismar suçu için “somut delil” şartı konulmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:00:00 -
Fırsat eşitliği isteyenlere bak sen! Mor çete ‘Somut delil'e de karşı

 Yeni Akit  Ankara 

Birçok erkek, ortada delil olmamasına rağmen 6284 Sayılı Yasa’nın getirdiği “Kadının beyanı esastır” maddesi ile iftirayla evinden uzaklaştırılırken, Mor Çatı Kadın sığınağı Vakfı, 4. Yargı Paketi'nin 1. kısmına göre cinsel istismar suçu için “somut delil” şartı konulmasına tepki gösterdi.

Kadın-Erkek fırsat eşitliğini savunan Feminizmi dilinden düşürmeyen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, aileyi yıkan 6284 Sayılı Yasa’nın getirdiği “Kadının beyanı esastır” maddesi ile birçok erkek delil olmamasına rağmen iftira ile cezalandırılırken, aslında adil olan “somut delil” şartı konulmasına tepki gösterdi.

Mor Çatı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Dün gece kabul edilen 4. Yargı Paketi'nin 1. kısmına göre cinsel istismar suçu için “somut delil” şartı aranması kabul edildi. Kadınların maruz kaldıkları şiddete delil aramak var olan cezasızlık sorununu arttırıyor; erkekler cezasızlık sayesinde şiddet uygulama cesareti buluyorlar. Kadınlara yönelik yürütülen bu saldırılara karşı mücadelemizden vazgeçmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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