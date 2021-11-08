Firmenich ve MG International Fragrance Company Türkiye'deki bölgesel esans üretim üssünün temelini attı

Dünyanın en büyük özel aroma ve esans şirketi Firmenich ve uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, Türkiye’de Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) kurulacak ve Bölgesel Esans Üretim Üssü haline gelecek yeni tesisin temelini 5 Kasım 2021 günü attı. Temel atma töreninde ilk betonu; Firmenich CEO’su Gilbert Ghostine, MG International Fragrance Company Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, ve MG International Fragrance Company CEO’su Aslan GülçiçekileFirmenich COO’su Eric Nicolas üst düzey yöneticiler ilebirlikte attı.

Çevre dostu üretim tesisi planlanıyor

Yeni tesisin, Firmenich'in dünya çapındaki 46 esans, aroma ve bileşen fabrikasından oluşan küresel servis ağına katılarak 2023 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. 4 kattan oluşacak yaklaşık 15 bin metrekarelik taban alanı ile yeni üretim tesisi, sektördeki en gelişmiş dijital üretim teknolojileri ve kalite güvence laboratuvarlarına ev sahipliği yapacak. İleri düzeyde otomasyonun sağlandığı fabrika, bölgede gelişen küçük ve orta ölçekli işletmelerin taleplerini karşılayacak. MG International Fragrance Company’nin Gebze Tesisleri’yle birleşik olarak kurulacak 20 bin tonluk ek kapasite sağlayacak yeni tesis ile ilk etapta 100 kişiye istihdam olanağı yaratılması bekleniyor.

Sürdürülebilirlik kriterleri, Firmenich'in sorumlu iş yaklaşımı ve iddialı 2030 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) hedeflerine uygun olarak proje tasarımına en başından dahil edildi. LEED sertifikası alarak çevre dostu bina kategorisinde inşa edilmesi planlanan Firmenich’in yeni üretim tesisi; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, su arıtma ve solar paneller vb. özellikleriyle sürdürülebilir bina ve üretim kriterlerine de uygun olarak tasarlandı. Fabrika içerisinde full otomatik 2 hatlı üretim bölümü ile gelişmiş kalite laboratuvarları bulunacak. Yeşil bina niteliğine sahip olacak yeni tesis; karbon ayak izi optimizasyonu ile sağlıklı, insan odaklı, çevreye duyarlı ve yaşanabilir özellikleriyle tasarlanıp inşa edilecek.

Firmenich CEO'su Gilbert Ghostine, "Bu proje, Firmenich'in 2019 yılında MG International Fragrance Company ile imzaladığı ortaklıkta bir kilometre taşıdır ve müşterilerimize daha avantajlı hizmet sunmaya yönelik ortak kararlılığımızı ve bu dinamik bölgeye olan bağlılığımızın gücünü göstermektedir. Son teknolojilerle inşa edilecek fabrika, Türkiye, Orta Doğu ve 'Stan' ülkelerindeki küçük ve orta ölçekli müşterilerden gelen hızla artan talebe yanıt vererek gerçek bir esans üssü olacak” dedi.

Yeni fabrika için heyecan duyduklarını vurgu yapan Ghostine, “27 Ekim 2023'te yeni tesisin açılışını yapmayı hedefliyoruz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’ nun 100’üncü yılına denk gelecek” dedi.

MG International Fragrance Company CEO'su Aslan Gülçiçek, “Esans alanında 186 yıllık ortak iş deneyimi mirasımızın, yalnızca iki yıl önce başlattığımız ittifakı başarıyla ilerletmeye devam etmesinden dolayı gururluyuz” şeklinde konuştu. “Firmenich'in ülkemize ve iş dünyasına yönelik yatırımlarıyla, bölgedeki bu önemli pazarlarda kilit oyuncu olmaya kararlı olduğumuzu gösteriyoruz” diye konuştu.