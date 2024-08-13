Firmalar tek tek kararını açıklıyor! Yeni müjdeler bekliyoruz!

Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantısına davet ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YOİKK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır" açıklamasında bulundu.

YATIRIMCI FİRMALARA DAVET

Yılmaz, "Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız" dedi.



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YABANCI FİRMALARIN YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca, "En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz. Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEŞVİK SİSTEMİMİZİ SADELEŞTİRİYORUZ"

"Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz" diyen Yılmaz, "Özel sektörle yaptığımız istişarelerde, işgücü açığı ve işgücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı sıklıkla dile getirilmişti. Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz Kurul toplantımızda istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılmasına dair karar almıştık" açıklamasında bulundu.