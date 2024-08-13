  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zafer üstüne zafer kazandı! Milletin partisi 23 yaşında

Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Necmettin Batırel 'iflasa sürüklüyorlar' diyerek çılgına döndü: Bu düzen yıkılmalı, en büyük dert bu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 5 yıl sınırı geldi

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Kirliliğin nedeni bu haritada gizli Bilin bakalım Marmara neden can çekişiyor

Yapı Kredi olmayınca o bankaya göz diktiler! BAE'liler ünlü bankayı satın alıyor

Algı operasyonu işte böyle olur! Cumhuriyet’ten Mehmet Doğan’a alçakca FETÖ İftirası

Sulama sistemi oto yıkamaya döndü! Yine İBB yine arıza

Yusuf Kaplan'dan şoke eden "İran" iddiası! "Türkiye" detayı ağızları açık bıraktı
Ekonomi Firmalar tek tek kararını açıklıyor! Yeni müjdeler bekliyoruz!
Ekonomi

Firmalar tek tek kararını açıklıyor! Yeni müjdeler bekliyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 15:54:00 - 2024-08-13 15:54:47
Firmalar tek tek kararını açıklıyor! Yeni müjdeler bekliyoruz!

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, uluslarası firmaların teker teker Türkiye'ye yatırım kararı aldıklarını açıklayarak, "Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin gelmesini bekliyoruz." dedi.

Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantısına davet ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YOİKK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır" açıklamasında bulundu.

YATIRIMCI FİRMALARA DAVET

Yılmaz, "Dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

YABANCI FİRMALARIN YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca, "En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz. Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEŞVİK SİSTEMİMİZİ SADELEŞTİRİYORUZ"

"Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz" diyen Yılmaz, "Özel sektörle yaptığımız istişarelerde, işgücü açığı ve işgücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı sıklıkla dile getirilmişti. Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz Kurul toplantımızda istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılmasına dair karar almıştık" açıklamasında bulundu.

Uzman isim yatırımcılar için tarih verdi: Biri çakılacak biri rekor kıracak!
Uzman isim yatırımcılar için tarih verdi: Biri çakılacak biri rekor kıracak!

Ekonomi

Uzman isim yatırımcılar için tarih verdi: Biri çakılacak biri rekor kıracak!

Türkiye'ye peş peşe yatırım için geliyorlardı! Otomobil devi iflas etti
Türkiye'ye peş peşe yatırım için geliyorlardı! Otomobil devi iflas etti

Ekonomi

Türkiye'ye peş peşe yatırım için geliyorlardı! Otomobil devi iflas etti

Türkiye en çok yatırım aldığı ülkeler belli oldu
Türkiye en çok yatırım aldığı ülkeler belli oldu

Ekonomi

Türkiye en çok yatırım aldığı ülkeler belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23