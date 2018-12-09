Firmalar markalaşmak için birbiriyle yarışıyor! Yeni nesil şirketler patent peşinde

Firmalar, müşterilerine yenilerini eklemek ve ürünlerinden daha çok gelir elde etmek için markalaşmaya yöneliyor. 2017 itibari ile yüzde 10 ila 15 artan marka başvuruları ilerisi için umut veriyor.

Markalı ürün avantajı

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, tüketicilerin önemli bölümünün markalı ürünleri tercih ettiğini belirtti. Bu tercihi firmaların da gördüğünü dile getiren Yamankaradeniz, “Hali ile marka başvuruları belirgin şekilde artmaya başladı” dedi. Ülkemizin marka başvurularında Avrupa’yı geçtiğini vurgulayan Yamankaradeniz, “Bu alanda atılım yapmaya, önde olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Strateji belirlenmeli

Markalaşmanın olumlu ve önemli bir adım olduğuna işaret eden Yamankaradeniz, şirketlere de şöyle seslendi: “Marka almaya aday olun. Bu çerçevede strateji belirleyin. Marka olmanın yararlarını ele alın, planlarınızı yapın. Muhakkak ve muhakkak ilkelerinizi, esaslarınızı koyun. Marka kârlı bir yatırımdır. Marka olarak veya alarak ürünlerinizin talep göreceğini, yeni müşteriler elde edeceğinizi, gelirlerinizi arttıracağınızı unutmayın.” Firmaları marka gibi patent alımına da önem vermeye davet eden Yamankaradeniz, “Böyle bir adımla buluşlar ve ürünler korunabilir, yüzde 10 ila 20 ilave gelir elde edilebilir” uyarısında bulundu.

Patentli ürünlere ilgi

Patent müracaatlarının giderek arttığını anlatan Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Temayülü ve teveccühü görüyoruz. Müracaatlarda hem 2018’den hem de 2019’dan umutluyuz. Biz şirketlere her ortamda ‘patent alın, yeni ve orijinal olun, müşteri taleplerini artırın’ diyoruz. Malum patent için pek çok teşvik devreye alındı. Yardımlar ve vergi muafiyetleri sunuldu. Yeni çalışmalar yapılıyor. Üreticilerin de bu konuya daha duyarlı olup, patent başvurularında bulunma vakti geldi, geçiyor bile.“

İhracatımız artıyor

192 ülkede marka tescil hizmeti verdiklerini kaydeden Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Yamankaradeniz, “İhracatımızda başı Avrupa ülkeleri çekiyor. Onun ardından ABD ve Japonya geliyor. İhracatımız, yabancı firmaların ülkemize yatırım iştahı ile orantılı. Biri diğerini artırıyor. Şu anda ortalama 3-4 milyon dolar hizmet ihracatımız var. Bunu 5-6 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz” açıklamalarını yaptı.