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Aktüel

Fırlayan tabela teğet geçti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde rüzgarda kopan tabela fırlayarak, kaldırımda yürüyen bir yayanın önüne düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:18:19 -
Fırlayan tabela teğet geçti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde rüzgarda kopan tabela fırlayarak, kaldırımda yürüyen bir yayanın önüne düştü.


Başçeşme mevkiinde rüzgar nedeniyle yerinden kopan Tekirdağ tabelası, fırlayarak, yoldan geçen yaya Mesut Salman’ın hemen yanına düştü. Olayı saniyelerle atlatan Salman, 30 cm. farkla teğet geçen tabela sayesinde yaralanmaktan kurtuldu.



’Kafamı sıyırdı, geçti’


Şok olduğu olay hakkında konuşan Mesut Salman, “İki arkadaş kaldırımda yürüyorduk. O esnada tahminimce rüzgarın esmesiyle beraber Tekirdağ tabelası önüme düştü. Yarım metreyle sıyırdı geçti. Çok şükür olayı ucuz atlattık. Demir tabelanın da ağırlığı yaklaşık 4 kilo falan vardı. Kafama düşse, belki zarar verebilirdi” diye konuştu.


Düşen tabela ise, kısa sürede belediye ekiplerince yerine monte edildi.

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