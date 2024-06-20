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Ekonomi Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam
Ekonomi

Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam

Yeniakit Publisher
2024-06-20 14:31:00 - 2024-06-20 14:47:46
Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluların ekmeğine göz diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatına yüzde 60 zam yaparak 5 liradan 8 liraya çıkardı.

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam geldi.

İstanbul’daki Halk Ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu.

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.

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