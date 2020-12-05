Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine insanlar hafta sonu fırınlara gidip gidemeyeceklerini, fırınların kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı. Bugün fırınlar saat kaça kadar açık 5 Aralık? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta kapanıyor?

Fırınlar kaça kadar açık?

Hafta sonu yasağı kapsamında market ve bakkallarda saat 17:00'den sonra yasak kuralı var ancak bu fırınları kapsamıyor.

Genelgede yer alan bilgilere göre;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Yarın da fırınlar açık olacak mı?

Hafta sonu fırınlara gitmek belirli koşullara uymak önem arz ediyor. Cumartesi ve pazar günleri açık olacak olan fırınlar için araç kullanmamak ve yürüme mesafesindeki işletmeleri tercih etmek önemli bir koşul olacak. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.