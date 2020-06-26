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Aktüel

Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:57:56 -
Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ekmek fırınının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi meydana gelen patlamada yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Saimbeyli Caddesi'ndeki fırında çalışan İsmail ve Zeliha Üstündağ ile Muhammed Demirbaş, bacayı benzinle temizledikleri sırada patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fırında hasar oluştu.

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