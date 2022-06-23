Fırını daha verimli kullanmanın yolları! Fırın kullanımına dair ipuçları

Yemek yaparken çoğunlukla odak noktamız tarif ve malzemelerin ölçüsü oluyor. Oysa lezzetli bir yemek için pişirme yöntemleri ve pişirme ekipmanlarının kullanımı da çok önemli. Özellikle de fırında pişirilen yiyeceklerde fırının özellikleri ve doğru kullanımı yemeğin lezzetini doğudan etkiliyor.

Fırın kullanımına dair ipuçları

Kekin kabarmaması, etin kuru olması, sebzelerin çiğ kalması gibi değişik şikayetleriniz varsa fırın fonksiyonlarını doğru olarak kullanmıyor olabilirsiniz.

Fırını en verimli şekilde kullanabilmek için fonksiyonlarını doğru olarak bilmek ve kullanmak, hava deliklerini örtmemek ve temizliğine dikkat etmek gereklidir.

Fırın Kullanırken Yapılan Hatalar

Fırın kullanırken ve temizlerken yapılan hatalar fırınınızın ömrünü kısaltmakta ve pişirme kalitesini düşürmektedir.

• Fırın tabanına temiz kalması için alüminyum folyo sermek fırın sıcaklığını olumsuz etkiler, yüksek ısılarda eriyebilen bu folyolar fırınınıza büyük zarar verir.

• Fırın temizliği düzenli olarak yapılmalıdır çünkü yiyecek kalıntıları hem hijyen açısından sağlıksızdır hem de bir diğer pişirme esnasında tutuşarak yangın çıkmasına sebep olabilir.

• Fırınların yanlarında alt ve üst yüzeylerinde bulunan hava delikleri kapatılmamalıdır. Fırın ısısını dengeleyen bu delikler tıkandığında ya da kapatıldığında hava sirkülasyonu sağlanmaz ve fırın içi eşit şekilde ısınmaz.

• Temizlik esnasında kimyasal ürünlerin direkt fırına sıkılması düğmelere ve fırın yüzeyine zarar verir. Bu nedenle illa kullanılacaksa bir beze sıkılarak kullanılmalıdır. Kimyasal olmayan ürünler ya da sadece nemli bez temizlik için tercih edilmelidir.

Fırınınızı Verimli Kullanmak İçin Yapılması Gerekenler

Fırınınızı verimli olarak kullanmak için dikkat edilmesi gereken maddeler şu şekilde listelenebilir;

• Yemek pişirmeye başlamadan önce fırında ön ısıtma yapılmalıdır. Pişirilecek yemeğe uygun ısı seçildikten sonra fırın yaklaşık 15-20 dakika boyunca boş olarak çalıştırılmalı ve ısıtılmalıdır.

• Fırın üzerinde bulunan ışıklar yardımı ile istenilen ısıya ulaşıldığını görebilirsiniz. Pek çok fırında istenilen sıcaklık değerine ulaşıldığında ısı ışığı söner.

• Pişirme yapılırken kapağı sık sık açmak fırın içindeki havanın soğumasına, enerji kaybına ve pişirmenin gecikmesine sebep olur.

• Pişirmenin son beş dakikasında sıcaklık düşürülerek fırın içinin sıcaklığı ile pişirmeye devam edilebilir bu enerji tasarrufu sağlayacaktır.

• Et pişirirken fırın içine bir kapla su konulursa pişen etlerin kuruması engellenmiş olur.

• Izgara kullanılırken alta su dolu bir tepsi koymak fırının temiz kalmasını sağlayacaktır.

Fırın kullanırken nelere dikkat edilmeli?



-Dondurulmuş yiyeceklerin fırında pişirilmesi çok daha uzun zaman alır ve cihazınızın %30 daha fazla enerji harcamasına neden olur.

-Fırınınızı, yemeğinizin pişme süresinden 10 dakika önce kapatın ve bu süre boyunca kapağı kapalı tutun.

-Fırınınızın tabanına ızgara, alüminyum folyo gibi metaller koymayın.

Fırın ne kadar sürede ısınır?

Elektrikli fırınların doğru sıcaklığa ulaşması 10-15 dakika alır. Bu süre genellikle tarifi hazırlaman için yeterli olur. Eğer yemeği hazırlamak için 15 dakikadan fazla zamana ihtiyacın varsa yemeği hazırlama aşamasının ortasında fırını ısıtmaya başla.

Fırının fanlı ayarı ne işe yarar?

Fanlı programda dışının çıtır içinin ise yumuşak olmasını istediğiniz her yemeği pişirebilirsiniz. Et ve sebze yemekleri için bu program idealdir. Ancak bu programının kek, börek, ekmek gibi kabarması gereken yiyeceklere uygun olmadığını belirtmeliyiz.

Ön ısıtma kaç derece olmalı?

Fırının ısınması, fırının kalitesi ve performansına göre değişiklik gösterir. Ancak ortalama 15 dakika içinde fırın 165 derece sıcaklığa ulaşır.