GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Hüseyin Toktamış tarafından çalışan çiftler düşünülerek geliştirilen ve patenti alınan "Programlanabilir Mutfak Fırınlarında Soğutma Sistemi" ile fırındaki yemekler bozulmadan pişmeyi bekleyecek.

Doçent Dr. Toktamış, eşinin de çalışması nedeniyle fırına koydukları ve pişirme zamanını ayarladıkları yemeklerin, bekleme süresinde bozulması üzerine çözüm aramaya başladı.

Yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sonrası "Programlanabilir Mutfak Fırınlarında Soğutma Sistemi"ni geliştiren Toktamış, yaptığı başvuruyla da ürünü, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Hüseyin Toktamış, AA muhabirine, çevresindeki çalışan çiftlerin de kendileri gibi, fırına koydukları yemeklerin bekleme süresinde bozulmasından rahatsızlık duyduklarını ve bunun üzerine bu sistemi geliştirmek için çalışmaya başladığını aktardı.

Yaptıkları çalışmanın patentini aldıklarını ve ürünün, çalışan insanların hayatına büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Toktamış, "Sabah fırına konulan yemeği, pişirme süresine kadar fırının içerisinde bozulmadan muhafaza etmek için soğutma sistemini geliştirdik." dedi.

Piyasadaki akıllı mutfak fırınlarında, yemeğin istendiği zaman pişmesi için sürenin ayarlanabildiğini dile getiren Toktamış, "Fakat sıcak ve nemli havanın yüksek olduğu illerde dezavantaj ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için fırının içerisine soğutma sistemi yerleştirdik. Sistem, yemek pişene kadar onu oda sıcaklığında soğuk bir şekilde muhafaza ediyor ve yemek bozulmuyor. Pişirme başladığı an sistem devreden çıkıyor, güvenli bir şekilde bozulmadan pişiyor." diye konuştu.

Toktamış, sistemin, yemeğin bozulmaması için fırın içi sıcaklığını, yemeğin pişmeye programlandığı saate kadar oda sıcaklığının altında tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Böylece yemekler pişirme süresi başlayana kadar tazeliğini korumaktadır. Sistemin diğer güzel özelliği elektrik gittiğinde de soğutma sistemi çalışıyor. Soğutma işlemi bitip pişirme işlemi başladığında, termal enerji farkından dolayı oluşacak elektrik, sonraki işlemlerde kullanılmak üzere akü grubunda depolanıyor. Enerji tasarrufu sağlanıyor."

Buluşun, mevcut programlanabilir mutfak fırınların işlevselliğini yitirdiği hava şartlarında birebir çözüm olacağına dikkati çeken Toktamış, özellikle sıcağın ve nemin yüksek olduğu illerde yemeğin, fırın içerisinde gönül rahatlığıyla pişme saatine kadar muhafaza edilebileceğini söyledi.

Toktamış, sistemin fırınlara entegre edilmesi için bazı firmalarla görüştüklerini ve en kısa sürede kullanılmaya başlanacağına inandığını ifade etti.