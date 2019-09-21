Fırın içindeki donmuş yağları, kirli gösteren yanık izlerini ve fırın camında oluşan yanık ve sarı lekeleri temizlemek oldukça zor olabilir. Fırındaki yağları temizlemek için doğru yöntemi kullanırsanız işiniz kolaylaşacaktır. Ev temizliğinde pratik yöntemleri kullanarak siz de artık hiç uğraşmadan keyifle evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz.Peki, fırındaki beklemiş yağ kiri nasıl çıkar? İşte detaylar...

Fırındaki beklemiş yağ nasıl çıkar?

Karbonatlı su ile fırın temizleme yöntemi

“Fırın içi nasıl temizlenir?” sorusu birçok kişinin mutfakta endişe ettiği bir sorudur. Zaman içinde kirlenen ve yağ ile kaplanan fırının demir ve iç yüzeyleri, çok kolay bir şekilde tertemiz olabilir. Fırının bütün noktalarını temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde karbonat ile suyu karıştırın.

Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz.

Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

Bekleme süresi geçince nemli bez ile fırının yan yüzeylerini ve tabanını silin.

Bu kolay yöntemi, her pişirim sonrasında uygulayarak fırının ömrünü uzatabilirsiniz.