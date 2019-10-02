Yoğurt mayalamak oldukça kolay bir o kadar da zevkli bir iştir. Çünkü evde mayalanan yoğurt daha sağlıklıdır. Eğer doğru mayalama tekniği ile yoğurt mayalanırsa ev yoğurdu paket yoğurtlarından daha lezzetli olur. Evde yoğurt mayalarken fırında mayalama yapmayı tercih edenlerin en çok merak ettiği şey fırında yoğurt mayalamanın püf noktalarıdır. Peki, Fırında yoğurt mayalamanın püf noktaları işte fırında yoğurt mayalamanın detayları...

Fırında nasıl yoğurt mayalanır?

Malzemeler

4 litre süt

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

1 kepçe süt (4 litrenin içinden alınacak)

Nasıl mayalanır?

Sütü genişçe bir tencereye alıp kaynatmaya başlayın.

Yaklaşık 10 dakika kaynattığınız ve bu esnada taşmamasına dikkat ettiğiniz sütü ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Yaklaşık 45-50 derece sıcaklıklara ulaşmasını bekleyin.

Sütün sıcaklığını ölçebileceğiniz bir termometreniz yoksa, eski bir yöntem olarak temiz serçe parmağınızı sütün içine batırarak da sıcaklığını test edebilirsiniz.

Eğer küçük parmağınız yaklaşık 6-7 saniye boyunca sütün içinde yanmadan kalabiliyorsa sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir.

Mayalama işleminde kullanacağınız 4 yemek kaşığı ev yoğurdunu bir kaseye alın, üzerine tencereden 1 kepçe süt ilave edip güzelce karıştırın. Bu sayede yoğurdu sütün içine ilave ettiğinizde kesilmesinin önüne geçer, çok daha güzel kıvamlı bir yoğurdunuz olmasını sağlarsınız.

Tenceredeki süte bu karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin. Karıştırma işleminin homojen bir şekilde gerçekleşmesine dikkat edin.

Ardından tenceredeki bu karışımı dilerseniz bir fırın kabına, dilerseniz de ısıya dayanıklı kavanozlara aktarın.

Eğer fırınınızda "yoğurt ayarı" olarak belirtilmiş bir ayar varsa bu ayarı kullanarak, yoksa fırını 50 derecede çalıştırarak bir süre bekleyin. 5 dakika yeterli olacaktır.

5 dakika sonra fırını kapatın, içine hazırladığınız mayalı sütü ağzı açık olacak şekilde yerleştirin ve bu şekilde 5-6 saat kadar mayalandırın.

Mayalama işleminin sonunda yoğurdunuzu dikkatlice fırından çıkarın, kapağını kapatarak buzdolabına kaldırın.

Fırında yoğurt mayalamanın püf noktaları nelerdir?

Kaynatma aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Bunlardan ilki kepçe yardımıyla sütü karıştırmak ve bunu yaparken kepçeyle sütü alıp tekrar havadan tencereye dökmek. Bu yöntem sütün içindeki suyun buharlaşmasını hızlandırır.

İkinci püf nokta ise kaynama sırasında ocak başında durmayanlar için. Eğer ocak başında değilseniz mutlaka kepçeyi sütün içinde bırakın. Bu taşmasını önleyecektir.

Süt 45-50 derece sıcaklığa gelmeden mayalama işlemini gerçekleştirmeyin. Sütün yeterince ılındığını anlamanın en kolay yolu -eğer termometreniz yoksa- serçe parmağınızı 6-7 saniye sütün içinde tutmak olacaktır. Eğer bu süre boyunca parmağınızı sütün içinde tutabiliyorsanız sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir.

Her litre süt için tepeleme bir tatlı kaşığı eklediğiniz karışımı fazla çırpmayın. 4-5 defa karıştırmanız yeterli olacaktır. Mayanız ne kadar çok olursa yoğurdunuzun mayalanma süresi kısalır. Ancak bu yöntemle mayaladığınız yoğurt çok daha kısa sürede ekşir. Bu yüzden az maya ile uzun sürede mayalamak ekşimesinin çok daha uzun sürmesini sağlayabilir.

Karışma işleminin homojen bir şekilde gerçekleşmesine ve karışımda topak kalmamasına dikkat edin. Dilerseniz bu işlemden sonra karışımı kavanozlara, güveç kaplarına veya kaselere de dağıtabilirsiniz. Böylece tüketmesi daha pratik olacaktır.

Fırında yoğurt mayalamada pek çok farklı yöntem kullanılabiliyor. Kimileri 50 derecelik fırında 4 saat boyunca mayalarken, kimileri 50 derecede 5 dakikalığına ısıttığı fırını kapatarak 5-6 saat boyunca mayalanma işleminin tamamlanmasını bekliyor. Bir diğer yöntem ise hiç ısıtma yapmadan mayalı sütü fırında 8-9 saat bekletmek. Siz istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Her şekilde taş gibi mayalanmış yoğurtlara sahip olacaksınız.

Yoğurdunuzun katı kıvamlı olmasını istiyorsanız en az 6 saat fırında kaldığına emin olun.

Çalışan fırın tekniğinde ise 4 saat yeterli olacaktır.

Eğer fırını ısıtmadan mayalama işlemini gerçekleştirecekseniz mayalanan sütü fırına koyarken bulunduğu kabın kapağını mutlaka kapatın.