0553 313 94 23

Fırında tavuklu karnıyarık nasıl yapılır?

Fırında tavuklu karnıyarık nasıl yapılır? İşte bu tarif için yapmanız gerekenler...

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:34
Fırında tavuklu karnıyarık nasıl yapılır?

MALZEMELER

5 adet patlıcan,

Sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için).

İçi için;

1 adet tavuk göğüs eti (400 gram),

1 adet kuru soğan,

1 diş sarımsak,

2 adet biber,

2 det domates,

1 yemek kaşığı salça,

Tuz,

Pul biber,

Kekik,

1 tutam maydanoz,

1 yemek kaşığı sıvı yağ.

Sosu için;

1 buçuk su bardağı su,

1 yemek kaşığı salça,

NASIL YAPILIR?

Fırında tavuklu karnıyarık yapmak için öncelikle patlıcanlar alacalı olacak şekilde soyulur ve ortasına bıçak yardımı ile uzunlamasına bir kesik atılır.

Tavaya bir miktar sıvı yağ koyulup kızdırılır ve patlıcanlar çevrilerek kızartılır.

Kızartılan patlıcanlar, borcam tepsi veya fırın kabı içerisine çıkartılır.

Tavuklu iç harcını hazırlamak için, tavuk göğüs eti küçük küçük doğranır.

Kuru soğan ince ince doğranıp tavaya koyulur ve üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilerek sotelenir.

Sotelenen soğanların üzerine tavuk etleri eklenir ve suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavrulur.

Tavuk etleri suyunu çekince üzerine sarımsak rendesi ve doğranmış biberleri katıp kavurmaya devam edilir.

Daha sonra, 1 yemek kaşığı salça ile tuz eklenip karıştırılır ve kabukları soyulup küp küp doğranan domatesler ilace edilir ve biraz pişirilir.

Ardından pul biber, kekik, ince kıyılmış maydanoz ilave edilip, karıştırılır ve hazırlanan tavuklu harç ocaktan alınır.

Kızartılan patlıcanların ortası bir çatal veya kaşığın ters tarafı ile açılıp genişletilir ve içlerine tavuklu harçtan doldurulur.

1 buçuk su bardağı su ile 1 yemek kaşığı salça bir kap içerisinde karıştırılır.

Elde edilen salçalı su, patlıcanların üzerine gelmeyecek şekilde tepsiye dökülür.

Hazırlanan tavuklu karnıyarık, önceden ısıtılmış 180° fırında patlıcanlar yumuşayıncaya kadar (20-25 dakika) pişirilir.

Pişirilen yemek fırından alınır ve sıcak olarak servise sunulur.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    1. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    2. Amerika'nın ticari ham petrol stokları..
    3. Bakan Cahit Turhan Kuzey Marmara..
    4. Avrupa Birliği yörüngeye 4 uydu gönderdi
    5. Mıhlama nasıl yapılır?
    6. Antalya'da FETÖ operasyonu!
    7. Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD..
    8. Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör..
    9. Yemen sınırında 5 Suudi askeri..
    10. Fırında tavuklu karnıyarık nasıl..
    11. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    12. Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya..
    13. Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık..
    14. İslam'da kadının boşanma hakkı var mı?
    15. Fitch Ratings'den ticaret savaşları ve..
    16. Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki..
    17. Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi..
    18. Fabri: Rüyalar gerçek oldu
    19. Vincent Aboubakar transferinde flaş..
    20. Bedelli askerlik TBMM'de kabul edildi
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!