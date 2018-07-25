Fırında tavuklu karnıyarık nasıl yapılır?

MALZEMELER

5 adet patlıcan,

Sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için).

İçi için;

1 adet tavuk göğüs eti (400 gram),

1 adet kuru soğan,

1 diş sarımsak,

2 adet biber,

2 det domates,

1 yemek kaşığı salça,

Tuz,

Pul biber,

Kekik,

1 tutam maydanoz,

1 yemek kaşığı sıvı yağ.

Sosu için;

1 buçuk su bardağı su,

1 yemek kaşığı salça,

NASIL YAPILIR?

Fırında tavuklu karnıyarık yapmak için öncelikle patlıcanlar alacalı olacak şekilde soyulur ve ortasına bıçak yardımı ile uzunlamasına bir kesik atılır.

Tavaya bir miktar sıvı yağ koyulup kızdırılır ve patlıcanlar çevrilerek kızartılır.

Kızartılan patlıcanlar, borcam tepsi veya fırın kabı içerisine çıkartılır.

Tavuklu iç harcını hazırlamak için, tavuk göğüs eti küçük küçük doğranır.

Kuru soğan ince ince doğranıp tavaya koyulur ve üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilerek sotelenir.

Sotelenen soğanların üzerine tavuk etleri eklenir ve suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavrulur.

Tavuk etleri suyunu çekince üzerine sarımsak rendesi ve doğranmış biberleri katıp kavurmaya devam edilir.

Daha sonra, 1 yemek kaşığı salça ile tuz eklenip karıştırılır ve kabukları soyulup küp küp doğranan domatesler ilace edilir ve biraz pişirilir.

Ardından pul biber, kekik, ince kıyılmış maydanoz ilave edilip, karıştırılır ve hazırlanan tavuklu harç ocaktan alınır.

Kızartılan patlıcanların ortası bir çatal veya kaşığın ters tarafı ile açılıp genişletilir ve içlerine tavuklu harçtan doldurulur.

1 buçuk su bardağı su ile 1 yemek kaşığı salça bir kap içerisinde karıştırılır.

Elde edilen salçalı su, patlıcanların üzerine gelmeyecek şekilde tepsiye dökülür.

Hazırlanan tavuklu karnıyarık, önceden ısıtılmış 180° fırında patlıcanlar yumuşayıncaya kadar (20-25 dakika) pişirilir.

Pişirilen yemek fırından alınır ve sıcak olarak servise sunulur.

Afiyet olsun.