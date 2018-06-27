Fırında tavuk şiş nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Yarım kg tavukgöğsü

3 adet kırmızıbiber

2 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3-4 dal marul

Tuz, kırmızı pul biber, karabiber

NASIL YAPILIR?

Tavukgöğsünü kuşbaşı doğrayın, kırmızıbiberleri ise şişe dizilecek büyüklükte doğrayın.

Tavukgöğsünü bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı, karabiber, tuz ve kırmızı pul biber serpip harmanlayın yarım saat buzdolabında bekletin.

Yarım saatin ardından tahta şişlere kırmızıbiber ve tavukgöğsünü dizin ve 200 derecelik fırında pişirin.

Servis tabağına marul yaprakları dizin tavuk şişlerini üzerine koyup domatesleri dilimleyip yanına ilave edin ve servis yapın.

Afiyet olsun.