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Fırında tavuk çevirme nasıl yapılır?

Tavukseverlerin aklını başından bir tarif önerimiz var. Muhteşem sunumu ve lezzetiyle bu tarifi yapmaktan vazgeçemeyeceksiniz. İşte fırında tavuk çevirme tarifi...

10 Temmuz 2018 Salı 22:41
Fırında tavuk çevirme nasıl yapılır?

MALZEMELER:

12 adet derisiz, kemiksiz tavuk budu

2 adet limon

4 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

2 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı pul biber

½ çay kaşığı tarçın

½ çay kaşığı muskat rendesi

7 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

SOSU İÇİN:

1 adet marul

4 yemek kaşığı tahin

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı nar tanesi

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Büyük bir pişirme torbasının içine temizlediğiniz tavuk butlarını yerleştirin.

Limonların kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Sarımsakları da iyice rendeleyin.

Pişirme torbası içindeki tavukların üzerine limon kabuklarını, sularını ve sarımsak rendelerini ilave edin. Baharatların tamamını ve zeytinyağını da ekleyin ve poşeti iyice sallayarak karıştırın.

Hazırladığınız karışımlı poşeti, bir tabağın içerisine koyun ve 6 saat ile 1 gün arası bir sürede buzdolabında bekletin.

Bekleme sonunda tavukları dolaptan çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra fırını 220 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Poşeti bir kez daha sallayın ve karıştırın. İçerisindeki tüm malzemeyi fırın tepsisine yerleştirin. Ancak üst üste koymayıp yan yana dizerdeniz daha iyi pişer.

Yaklaşık 30 dakika pişirmeniz yeterlidir. Ancak yine de kontrol etmenizde fayda vardır. Üzeri altın rengini alana kadar pişirebilirsiniz.

Tavuklar fırında pişerken siz de sosu hazırlayın. Sarımsağı rendeleyin ve marulları ince ince dilimleyin.

Bir kabın içine tahin, yoğurt, sarımsak rendesi, nar taneleri ve tuzu koyup karıştırın. Biraz da zeytinyağı ekleyin.

Bu sosu marulların üzerine dökün ve fırından çıkardığınız tavukları, sosla hazırladığınız marullar eşliğinde servis edin. Bu yemeği tek başına ya da sade bir makarna, pilav eşliğinde afiyetle tüketebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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