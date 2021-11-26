Fırında patates cipsi tarifi

Yapılışı

İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve bol su ile durulayın. Patatesleri kuruttuktan sonra soyma aparatı ile patatesi ince dilimler haline getirin. Patates dilimlerini soğuk su dolu kase içine koyun ve nişastalarını bırakması için bekleyin. Başka bir kabın içerisine zeytinyağı, tuz, kırmızı biber, karabiber, kekik ve sarımsak tozu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. 10 dakika beklettiğiniz patateslerin suyunu süzün ve tekrar kurutun. Patates dilimlerini, sos kasesine ekleyin ve elinizle harmanlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Soslanmış patates dilimlerini aralıklı olarak tepsiye dizin. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Isınmaya başladığında fırın tepsisini yerleştirin ve 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.