  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Fırında palamut tarifi | Fırında soslu palamut nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında palamut tarifi | Fırında soslu palamut nasıl yapılır?

Palamut nasıl pişirilir? | Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada en az iki kez balık yenilmesi gerektiğini belirtiyor. Palamut pişirmek isteyenler ise fırında soslu nasıl bir tarif yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, fırında palamut nasıl yapılır? | Fırında soslu palamut tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:15:00 -
Fırında palamut tarifi | Fırında soslu palamut nasıl yapılır?

Balık sağlıklı bir bedene sahip olmanın anahtarı olarak gösteriliyor. Haftada en az iki kez balık tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Peki, en leziz palamut nasıl pişer?

Fırında palamut tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet palamut
  • 6 adet yeşil biber
  • 4 adet soğan
  • 4 adet domates

Sosu için:

  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
  • Kekik
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Fırında soslu palamut nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları halka halka kesin.

Yeşil ve domatesleri de ikiye bölün.

Fırın tepsisine soğanları, biberleri ve domatesleri dizip üzerine biraz tuz biraz yağ gezdirin.

Ardından sosu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Domates, yeşil biber, kapya biber ve sarımsağı rondodan geçirin.

Sosu bir kaseye alın ve içerisine limon suyunu ekleyin.

1 adet soğanı rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.

Sosa soğanın suyunu ekleyin.

Elma sirkesi ve baharatları da sosa ekleyin.

Palamutları sosa batırıp ardından tepsiye dizin.

Kalan sosu tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına balığı sürün.

Afiyet olsun.

Narlı ayvalı muhallebi tarifi
Narlı ayvalı muhallebi tarifi

Kadın - Aile

Narlı ayvalı muhallebi tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı

Yunanistan'da Türkiye 'ye karşı skandal hamlesine deste olmayan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta’ya büyük öfk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay