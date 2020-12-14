Fırında palamut tarifi | Fırında soslu palamut nasıl yapılır?
Palamut nasıl pişirilir? | Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada en az iki kez balık yenilmesi gerektiğini belirtiyor. Palamut pişirmek isteyenler ise fırında soslu nasıl bir tarif yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, fırında palamut nasıl yapılır? | Fırında soslu palamut tarifi
Balık sağlıklı bir bedene sahip olmanın anahtarı olarak gösteriliyor. Haftada en az iki kez balık tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Peki, en leziz palamut nasıl pişer?
Fırında palamut tarifi
Malzemeler:
- 2 adet palamut
- 6 adet yeşil biber
- 4 adet soğan
- 4 adet domates
Sosu için:
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 1 adet domates
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım limon suyu
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
- Kekik
- Karabiber
- Pulbiber
- Tuz
- Zeytinyağı
Fırında soslu palamut nasıl yapılır?
Öncelikle soğanları halka halka kesin.
Yeşil ve domatesleri de ikiye bölün.
Fırın tepsisine soğanları, biberleri ve domatesleri dizip üzerine biraz tuz biraz yağ gezdirin.
Ardından sosu hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Domates, yeşil biber, kapya biber ve sarımsağı rondodan geçirin.
Sosu bir kaseye alın ve içerisine limon suyunu ekleyin.
1 adet soğanı rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.
Sosa soğanın suyunu ekleyin.
Elma sirkesi ve baharatları da sosa ekleyin.
Palamutları sosa batırıp ardından tepsiye dizin.
Kalan sosu tepsiye dökün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına balığı sürün.
Afiyet olsun.