Fırında palamut tarifi | Fırında soslu palamut nasıl yapılır?

Palamut nasıl pişirilir? | Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada en az iki kez balık yenilmesi gerektiğini belirtiyor. Palamut pişirmek isteyenler ise fırında soslu nasıl bir tarif yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, fırında palamut nasıl yapılır? | Fırında soslu palamut tarifi