İsmail Saymaz'dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP'nin neden iktidara gelemediği belli oldu!
İsmail Saymaz’dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP’nin neden iktidara gelemediği belli oldu!

Yücel Kaya

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP içerisindeki iç çekişmeleri ve son dönemde gündeme gelen Ataşehir operasyonunu değerlendirdi. Zeyrek, partideki bu tablonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerini haklı çıkardığını ifade etti.

Ataşehir operasyonu kapsamında Onursal Adıgüzel'in ifadelerine değinen Zeyrek, ilginç bir detayı paylaştı. Adıgüzel'in ifadesine göre, kendisinden önceki CHP'li belediye başkanının yeğeninin şikayetçi olduğunu belirtti. Zeyrek, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Şikayet Eden de Edilen de CHP’li"

"Cumhurbaşkanı diyor ya; şikayetçi olan CHP'li, şikayet edilen CHP'li, mağdur CHP'li... Bu kadar olmaz, gerçekten olmaz."

İktidar Olmamanın Sebebi Bu mu?

CHP içindeki bu dağınık ve çatışmalı görüntünün halk nezdindeki karşılığına dikkat çeken Zeyrek, partinin neden uzun süredir iktidar olamadığına dair çarpıcı bir tespitte bulundu:

"İşte CHP neden iktidara gelmiyor? Bu nedenle iktidara gelemiyor." diyerek, parti içi çekişmelerin siyasi başarıyı engellediğini vurguladı.

Gündem

Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Gündem

Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi

Gündem

CHP'li Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada flaş gelişme

Yorumlar

güreş hakemi

ak partinin mindere çıkıp.güreşmesine gerek yok bunlar bir birilerinin arkasına dolanıp her türlü istedikleri kadar puan alıyorlar

sassas

eee nimet paylaşımında herzaman hır çıkar çünkü haramdır zehirdir zıkkımdır bir yerde patlar
