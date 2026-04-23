Orta Çağ'dan bu yana ev işlerinde bir 'Temizlik ajanı'... Ev temizliği ve bakımı için 4 eski usul ipucu
Selma Savcı

Orta Çağ'dan bu yana ev işlerinde bir 'Temizlik ajanı'... Ev temizliği ve bakımı için 4 eski usul ipucu

Ev temizliği ve bakımı için 4 eski usul ipucunu mutlaka yapmalısınız.

Orta Çağ'dan bu yana ev işlerinde bir 'Temizlik ajanı'... Ev temizliği ve bakımı için 4 eski usul ipucu

Yiyeceklere lezzet veren sodyum klorür, yani bildiğimiz tuz, Orta Çağ'dan bu yana ev işlerinde bir "temizlik ajanı" olarak kullanılıyor. Kabartma tozunun en güçlü alternatifi olan iri taneli tuz (kalın tuz), çevre dostu ve ucuz olmasıyla mutfaktan banyoya kadar her alanda harikalar yaratıyor. İşte kararmış gümüşlerden kötü kokulara kadar dertlere derman olan 4 eski usul ipucu...

Mutfak tezgâhında duran tuzluk, sadece damak tadımız için değil, evimizin hijyeni için de vazgeçilmez bir hazine. Pek çok kişi tuzu sadece yemeklere tat veren bir baharat sanıyor ancak sodyum klorürün temizlik gücü, modern deterjanların icadından çok daha eski bir geçmişe sahip.

Atalarımızın nesiller boyu aktardığı bu "akıllı ev işleri" sırları, hem cebinizi koruyor hem de doğaya zarar vermeden inatçı lekelerle savaşmanızı sağlıyor.

Özellikle iri taneli kalın tuz, aşındırıcı yapısı ve nem emici özelliğiyle kimyasal yüklü spreyleri tahtından etmeye aday. İşte mutfağınızdaki tuzu bir temizlik sihirbazına dönüştürecek o yöntemler...

1. Kireç Lekelerine "Limon-Tuz" Darbesi Banyo ve mutfaktaki musluklarda oluşan kireç tabakası, yüzde 100 doğal bir yöntemle tarihe karışıyor. Limonun asidik gücü kireci çözerken, kalın tuz kalıntıları ovma etkisiyle söküp atıyor. Uygulama: Bir miktar kalın tuzu limon suyuyla karıştırıp bir sünger yardımıyla yüzeyi ovun. Musluk suyla durulayınca pırlanta gibi parladığını göreceksiniz.

2. Ev Yapımı Doğal Oda Parfümü ve Nem Alıcı Özellikle mutfaktaki ağır yemek kokularından ve evdeki fazla nemden kurtulmak için tuzun emici özelliğinden yararlanın. Uygulama: 150 gram kalın tuzu bir kaba alın ve içine sevdiğiniz uçucu yağdan (lavanta, portakal vb.) 20 damla damlatın. Bu karışımı evinizin köşelerine yerleştirin; tuz hem nemi hapseder hem de kokuyu yayar.

3. Kararmış Gümüşleri "Işık Hızıyla" Parlatın Gümüş eşyalarınız oksitlenip karardıysa, mutfak dolabınızdaki malzemelerle profesyonel temizlik yapabilirsiniz.

Uygulama: Plastik bir kaba alüminyum folyo serin. İçine bir avuç kalın tuz ve kaynar su ekleyin. Gümüşlerinizi folyoya temas edecek şekilde suya bırakın. Gümüşün kararma derecesine göre 1 saat bekletip durulayın; sonuç sizi şaşırtacak!

4. Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokulara Kesin Çözüm Zamanla makine kazanında biriken nem ve deterjan artıkları kötü kokuya sebep olur. Tuz ve sirke ikilisi bu sorunu kökten çözer.

Uygulama: Makinenin kazanına bir avuç kalın tuz ve bir litre beyaz sirke dökün. Boş bir şekilde 90 derecelik programda çalıştırın. İşlem bittikten sonra kapağı açık bırakarak ferahlığın tadını çıkarın.

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!
Gündem

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal..
Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...
Gündem

Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...

Veryansın TV ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Engin Balım, Uşak Belediyesi ve CHP yönetimine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. B..
Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü
Medya

Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Halk TV ekranlarında yayınlanan bir programda, "muhalif" gazetecilerden İsmail Saymaz, İbrahim Kahveci ve Ebru Baki, basit bir matematik hes..
Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı!
Dünya

Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı!

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Letonya plakalı bir araçla seyahat eden Ukrayna ve Letonya vatandaşı iki şüpheli, polislerin yaptığı trafik k..
İsmail Saymaz’dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP’nin neden iktidara gelemediği belli oldu!
Gündem

İsmail Saymaz’dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP’nin neden iktidara gelemediği belli oldu!

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP içerisindeki iç çekişmeleri ve son dönemde gündeme gelen Ataşehir operasyonunu değerlendirdi. Zeyrek, partideki b..
Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Gündem

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Türkiye'nin 'iki devlet tek millet' anlayışı ile 'kardeş ülke' olarak kabul ettiği Azerbaycan da İsrail'e X üzerinden kutlama mesajı göndere..
