Beşiktaş 22'lik ismi bitirecek mi? Tüpraş Stadı için Issa Doumbia iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş 22'lik ismi bitirecek mi? Tüpraş Stadı için Issa Doumbia iddiası

Beşiktaş, Venezia forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar için Alejandro Grimaldo'nun ardından Issa Doumbia iddiası gündeme geldi. La Nuova Venezia'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Venezia forması giyen orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Venezia'ya 15 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca, Doumbia ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Doumbia'nın; Inter, Milan, Roma, Newcastle United ve Everton'ın da radarında olduğu yazıldı.

Benfica ve Sporting Lizbon'un da Issa Doumbia'nın durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Venezia forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Issa Doumbia, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Doumbia'nın, Venezia ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!
Gündem

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal..
Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...
Gündem

Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...

Veryansın TV ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Engin Balım, Uşak Belediyesi ve CHP yönetimine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. B..
Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü
Medya

Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Halk TV ekranlarında yayınlanan bir programda, "muhalif" gazetecilerden İsmail Saymaz, İbrahim Kahveci ve Ebru Baki, basit bir matematik hes..
Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı!
Dünya

Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı!

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Letonya plakalı bir araçla seyahat eden Ukrayna ve Letonya vatandaşı iki şüpheli, polislerin yaptığı trafik k..
İsmail Saymaz’dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP’nin neden iktidara gelemediği belli oldu!
Gündem

İsmail Saymaz’dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP’nin neden iktidara gelemediği belli oldu!

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP içerisindeki iç çekişmeleri ve son dönemde gündeme gelen Ataşehir operasyonunu değerlendirdi. Zeyrek, partideki b..
Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Gündem

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama

Türkiye'nin 'iki devlet tek millet' anlayışı ile 'kardeş ülke' olarak kabul ettiği Azerbaycan da İsrail'e X üzerinden kutlama mesajı göndere..
