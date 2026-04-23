Beşiktaş 22'lik ismi bitirecek mi? Tüpraş Stadı için Issa Doumbia iddiası
Beşiktaş, Venezia forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.
Siyah-beyazlılar için Alejandro Grimaldo'nun ardından Issa Doumbia iddiası gündeme geldi. La Nuova Venezia'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Venezia forması giyen orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Venezia'ya 15 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca, Doumbia ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Doumbia'nın; Inter, Milan, Roma, Newcastle United ve Everton'ın da radarında olduğu yazıldı.
Benfica ve Sporting Lizbon'un da Issa Doumbia'nın durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Venezia forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Issa Doumbia, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Doumbia'nın, Venezia ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
