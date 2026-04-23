Slovakya petrol sevkiyatının başladığını bildirdi Rus petrolü yeniden Avrupa'da
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba boru hattı üzerinden Slovakya'ya petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi. Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye Rus petrolünün yeniden gelmeye başladığını duyurdu.

Bakan Sakova, Drujba petrol boru hattına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sakova, bugün yerel saatle 02:00'den itibaren Drujba boru hattı üzerinden Slovakya'ya petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını öne sürmüştü.

Macaristan'da 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Başbakan Viktor Orban, ülkesine petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk AB fonunu veto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 21 Nisan'da, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba petrol boru hattının onarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, dün yaptığı açıklamada, Slovakya'ya petrol akışı yeniden sağlanır sağlanmaz Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine destek vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

