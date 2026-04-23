Türkiye yasta CHP’li sekülerler dansta: Okul saldırısı günü vur patlasın çal oynasın! Gülben Ergen ve Müjdat Gezen’le coştular

Türkiye, okul saldırısında hayatını kaybeden masum çocukların ve öğretmenlerin yasını tutarken, seküler yobazlığın merkezi haline gelen bir salondan yükselen kahkahalar vicdanları yaraladı. Saldırıdan sadece birkaç saat sonra sahneye çıkan Gülben Ergen ve Müjdat Gezen, ülkenin ciğeri yanarken vur patlasın çal oynasın eğlenmeyi tercih etti. Salonu hıncahınç dolduran ve büyük çoğunluğunu CHP’li profillerin oluşturduğu 3500 kişilik güruh, bir yandan sosyal medyada "yas" paylaşımları yaparken diğer yandan göbek atarak ikiyüzlülüğün zirvesine çıktı. İslamiyet’i ve milli değerleri her fırsatta hedef alan, ancak kendi vicdanları kararmış olan bu zihniyet; ne ölen çocukları ne de yas tutan aileleri umursamadı.

Eğlencelerini bozmayan gece kulüpleri ve barlarla birleşen bu ruhsuz tablo, "seküler yaşam" maskesi altında saklanan milli değerlere yabancılaşmış zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Gülben Ergen ve Müjdat Gezen’in sahne aldığı bir etkinlik, aynı gün meydana gelen okul saldırısına ilişkin haberlerin ardından sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Etkinliğin devam etmesi ve yoğun katılım olması, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından zamanlama açısından eleştirilirken, konu kısa sürede geniş bir tartışmaya dönüştü.

Sosyal medyada yükselen yorumlarda, eğlence etkinliklerinin kriz ve acı olaylar karşısında nasıl konumlanması gerektiği tartışılırken, farklı görüşler kamuoyunda karşı karşıya geldi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tartışma dijital platformlarda devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda “Herkes Gülben Ergen ve Müjdat Gezen'in okul saldırılarından bir kaç saat sonra çıkıp göbek atmasını eleştiriyor ama oraya gidip onlarla birlikte göbek atan 3500 kişiden kimse bahsetmiyor. Yüzde 99'u CHP'li olan bu izleyiciler, aynı zamanda okul saldırısı ile ilgili ciğerimiz yanıyor, öldük bittik paylaşımlarını da yapan kişiler.

Salon tıklım tıklım dolu ve hiç boş yer yok. Demek ki hiçbirisi, bu kadar çocuk ve öğretmenin katledildiği bir günde vur patlasın çal oynasın eğlenmenin yanlış olduğunu düşünmemiş. Sizce bu seküler topluluğun arasında ölen çocukları ya da öğretmenleri önemseyen bir kişi var mı? O gece programını iptal eden bir tane gece kulübü, bar, meyhane olmadı Türkiye'de. Bütün o paylaşımları eğlencelerini hiç bozmadan yaptılar. O paylaşımların bazıları da işte bu salondan yapıldı.” İfadeleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.