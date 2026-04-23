Okul saldırısında vefat etmişti! Küçük Kerem'in büyük kahramanlık hikayesi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda mezarı başında anıldı. Akranları bayram coşkusu yaşarken, evlatlarını toprağa veren Güngör ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Saldırı sırasında kız arkadaşlarını kurtarmak için mermilerin önüne atılan Kerem Erdem’in kahramanlığı, acılı babanın tesellisi oldu.

KAHRAMANMARAŞ’ta, okul saldırısında Kerem Erdem Güngör’ü (11) kaybeden baba Mustafa Güngör, eşiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oğlunun mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Güngör, “Bu çocuk çok terbiyeli bir çocuktu. Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını korumuş. Arkadaşı Melek, ‘Bizi korudular ağabey’ diyor'' dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda hayatını kaybedip, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verilen Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik’in mezarlarını, aileleri ve arkadaşları ziyaret ediyor. Öğretmen Mustafa Güngör ile eşi Yasemin Güngör, Kerem Erdem’in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Mustafa Güngör, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyerek, “Çocuk bayramı ama biz çocuğumuzu defnettik. Geri dönülmez bir yola girdi, eksikliğini hissediyoruz yavrumuzun. Kahvaltı yapmadan önce yavrumuzun yanına geliyoruz. Geçen arabaya bindik, ‘Bir kişi eksik’ diyorum. Baktım Kerem yok. Evlat kaybettik. Allah kimsenin başına vermesin. Bu çocuk çok terbiyeli bir çocuktu. Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını, bu çocukları korumuş. Arkadaşı Melek, ‘Bizi korudular ağabey’ diyor. Hocam pencereden dışarı atlamamız için önce bizi gönderdiler diyor. O sırada bunlara sıkmaya devam etmiş, erkeklere. ‘Kerem bizi korudu sağ olsun’ diyor. Ben duygulandım. Yani bu yüreğimize su serpiyor. Bu çocuklar, kendini feda etti. Çok yürekli bir çocuktu zaten. ‘İnsan gövdesi kadar değil yüreği kadar yeri kaplar’ diyor ya Yaşar Kemal, onun gibi bu çocuk yüreği kadar yeri kaplıyor. Ben hiç doyamadım bir baba olarak. Çok terbiyeli bir evlattı, başarılıydı. Çok akıllı bir çocuktu” diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM'

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin anne ve babasının da cezalandırılmasını isteyen Güngör, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Size ‘Baba’ diyoruz, siz bu ülkenin babasısınız. Bu çocuğun babası da bendim. Koruyamadım diye kolumu kırdım, elimi kırdım duvarlara vura vura. İçim içimi yiyor, geceleri uyuyamıyorum. Devlet büyüktür. Benim için dünya bir tarafa, çocuğum bir tarafaydı. Bu çocuk uçak mühendisi olacaktı. Biz böyle yetiştiriyorduk bu evlatları. Elimi, evladımı kaybettikten sonra duvarlara vura vura kırmışım, hiç haberim yok. Bir gün sonra baktım şişiyor, morarıyor, gittik doktora kırık varmış sardılar, alçıladılar. Benim elimde acım yok. Keşke iki elim kırılsaydı da çocuğum dünyada olsaydı. Ben çocuğumu koruyamadım diye kırdım elimi. Ahmet Minguzzi’yi anardık, ağlaşırdık. ‘Bana bir şey olursa koruyabilir misin baba beni’ dedi. Oğlum ‘Allah'a emanetsin. Kurban olduğum öyle deme’ dedim. Koruyamadık yavrumuzu” dedi.

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeği Türkiye'ye duyurdu

Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı

Maraş ve Urfa’daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere ‘ağır hapis’, çocuklara ‘müebbet’ yolu açılıyor

Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi
Gündem

Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi

İbrahim Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede büyük yankı uyandıran belgeler, Türkiye tarihinin karanlıkta kalmı..
Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü
Medya

Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Halk TV ekranlarında yayınlanan bir programda, "muhalif" gazetecilerden İsmail Saymaz, İbrahim Kahveci ve Ebru Baki, basit bir matematik hes..
Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı
Gündem

Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetinin ülkeyi bölgesel gerilimden uzak tutma çabasını takdir ettiklerini..
